CHP'li Tutdere: İktidar vatandaşın cebindekini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı - Videolu Haber

TBMM’de yaptığı konuşmasında kademeli elektrik uygulamasıyla hortumun fakirin cebine bağlandığını dile getiren Milletvekili Tutdere, ‘halkımıza bir çağrı yapıyorum’ ifadelerini kullanarak; "Sandık, önümüze geldiğinde bu ampulü söndürün, rahat edin." çağrısında bulundu.

"İktidar vatandaşın cebini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı"

TBMM’de yaptığı konuşmasında, AK Parti iktidarının vatandaşları zam yağmuruna tuttuğunun altını çizen Milletvekili Tutdere, “AK Parti iktidarının zam yağmuru devam ediyor. Ülkemizde vatandaşın uyumadan önce son gördüğü, uyandığında ilk gördüğü şey zam haberleri oluyor; aşağı zam yukarı zam.” dedi.

İktidarın ‘Kademeli Elektrik Uygulaması adı altında yeni bir soygun düzeni kurduğuna vurgu yapan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Tutdere, "İktidarın Kademeli Elektrik Uygulaması adı altında getirdiği yeni soygun düzeni vatandaşın cebinde ne var ne yok hepsini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı; bu uygulamayla hortum, direkt vatandaşın, fakir fukaranın cebine bağlandı."ifadelerini kullandı.

"Zam yağmuru vatandaşlarımızı mağdur etmeye devam ediyor"

Milletvekili Tutdere, iktidarın zamları yüzünden vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin katlanarak arttığını; yapılan son zamlardan sonra yurttaşların fahiş elektrik faturalarıyla karşılaştıklarını dile getirerek, "Yeni uygulamayla zam yağmuru Türkiye'nin her tarafında vatandaşlarımızı mağdur etmeye devam ediyor. Seçim bölgem Adıyaman ve ülkemizin birçok yerinde bu ay vatandaşlarımız fahiş elektrik faturalarıyla karşılaştı, faturalar 4-5 kat arttı."dedi.

"Vicdana gelin, zamları durdurun"

İktidara 'vicdana gelin, zamları durdurun' çağrısında bulanan Milletvekili Tutdere, vatandaşlara ise ‘sandık, önünüze geldiğinde bu ampulü söndürün, rahat edin.’ çağrısında bulundu.

Yapılan elektrik zamlarına sert tepki göstererek vatandaşlara, ‘bu ampulü söndürün’ çağrısında bulunan Milletvekili Tutdere, "Milletin Meclisinden iktidara çağrı yapıyorum: Vicdana gelin, zamları durdurun. Buradan vatandaşa da halkımıza da bir çağrı yapıyorum: Sandık, önünüze geldiğinde bu ampulü söndürün, rahat edin."şeklinde konuştu.

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