CHP'li Tutdere: Hiç kimsenin Adıyaman’ın sahibi gibi davranmaya hakkı yok

Adıyaman Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Bayramlaşma Programı’na Adıyaman Milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı, Siyasi Parti İl Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının il temsilcileri, STK yetkilileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

"Bayramlar dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin sembolüdür"

Gerçekleşen Bayramlaşma Programı’nda konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Tutdere, bayramların birliğin ve beraberliğin sembolü olduğuna vurgu yaparak huzurun ve kardeşliğin gelecek nesillere aktarılması konusunda herkesin büyük bir sorumluluğu olduğunu ifade etti. Milletvekili Tutdere, “Bayramlar dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin sembolüdür. Bugün burada böyle bir tabloda bir arada olmakta bunun bir göstergesi. Biz gittiğimiz her yerde Adıyaman için huzurun kenti, kardeşliğin kenti diyoruz. Bu huzur ve kardeşliğin kentinin devamı için, gelecek kuşaklara aktarılması için hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor."dedi.

"Herkese eşit ve adil bir hizmet götürürsek Adıyaman’ı bölgenin yıldızı, barışın başkenti yaparız"

Tüm devlet kurumlarının millete hizmet etmek için var olduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere, herkes eşit ve adil bir şekilde hizmet götürülmesi gerektiğini dile getirerek, “Adıyaman’ın Adıyaman’da yaşayan 640 bin kişinin ve Adıyaman dışında yaşayan bütün Adıyamanlıların ortak yurdu, ortak vatanı olduğunu asla unutmamız lazım. Hiç kimsenin Adıyaman’ın sahibi gibi davranmaya hakkı yok. Adıyaman bütün Adıyamanlıların yurdudur, memleketidir. Hepimiz burada doğduk, burada büyüdük burada öleceğiz. Dolayısıyla bu birliğin, bu beraberliğin, bu kardeşliğin devamı için adil, eşit ve bütün Adıyamanı kucaklayan çalışmalarınızı sürdürmemiz lazım. Hepimiz farklı kurumlardayız fakat bu kurumların hepsi milletin kurumlarıdır. Kimimiz milletvekili, kimimiz Vali, kimimiz farklı kurumlarda müdür olarak çalışıyoruz. Unutmamız gereken bu kurumlar devletin kurumlarıdır, milletin kurumlarıdır ve bu kurumlar millete hizmet etmek için vardır. Herkese eşit ve adil bir şekilde hizmeti götürmemiz lazım. Biz bu şekilde davranırsak şehrimizi gerçekten bölgenin yıldızı, barışın ve huzurun başkenti yaparız.” ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek kentimizi hak ettiği yere taşırız"

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Adıyaman’ın hak ettiği yere geleceğimi ifade eden Milletvekili Tutdere, “Bu konuda bugüne kadar hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah aynı anlayış, aynı duyarlılık ve aynı kucaklama duygusuyla bundan sonra da şehrimizi hak ettiği yere taşıyacağız. Siyaseten hepimizin farklı pozisyonları var, biz muhalefetiz eleştireceğiz iktidarda ki arkadaşlarımız da eleştirilerimizi dikkate alarak sorunları çözeceklerdir. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam olarak budur, dolayısıyla bizim bu anlayışla bu çalışma duygusuyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek kentimizi hak ettiği yere taşımamız gerekiyor. Milletimizin bizlerden beklentisi bu. Biz bu duyguyla, bu anlayışla görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum. Bayramın ülkemizde, Adıyamanımızda, bütün islam coğrafyasında birliğe beraberliğe ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Tutdere resmi bayramlaşma töreninin ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Çocuk Sevgi Evleri’nde gerçekleşen bayramlaşma törenlerine katıldı. Milletvekili Tutdere bayramlaşma programına Salı günü saat 11.00’de CHP Adıyaman İl Başkanlığı’nda halkın katılımıyla gerçekleşecek olan bayramlaşma töreniyle devam edecek.