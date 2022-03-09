CHP’li Tutdere: Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin

Gerger’in köylerinde yaşanan elektrik sorununu TBMM gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik iletiminden kaynaklı problemlerin çözümüne yönelik yapılan çalışmaların durumu ile özellikle kış aylarında yurttaşlarımıza büyük mağduriyetler yaşatan bu soruna kalıcı çözüm bulunup, bulunmayacağı” sorularını yöneltti.

“Ani ve uzun süreli elektrik kesintileri Gerger’li hemşehrilerimi mağdur ediyor”

Yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı Gerger’e bağlı köylerde büyük mağduriyetler yaşadığının altını çizen Milletvekili Tutdere, “Gerger ilçemize bağlı köylerin genelinde elektrik hatlarının zayıf olması, özellikle kış aylarında yaşanan ani ve uzun süreli kesintiler köylülerimiz başta olmak üzere Gerger ilçemizde yaşayan yurttaşlarımızın mağduriyetine yol açmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tutdere’nin soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, “Bahse konu bölgede orta gerilim ve alçak gerilim şebekesinin yenilenmesi amacıyla etüt ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Bu çerçevede şebeke öncelikleri dikkate alınarak 2021-2025 yılları arasında gerekli yenileme, kapasite artışı ve ilave yatırım çalışmalarının planlaması yapılmıştır.” dedi.

“Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin”

Bakan Dönmez’in çözüm için 2025 yılını hedef göstermesine tepki gösteren Milletvekili Tutdere, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Gerger’e bağlı köylerde yaşanan elektrik sorununun çözümü için 2025 yılını hedef göstermiş, 2025 yılına kadar gerekli yenileme, kapasite artışı ve ilave yatırların yapılacağını ifade etmiştir. Bakan Dönmez yaz aylarının sıcağında, kışın aylarının ise dondurucu soğuğunda elektrikleri aniden ve uzun süreli kesilen Gerger’li hemşehrilerimin mağduriyeti bir an önce gidermelidir. Gerger’li hemşehrilerimiz bu sorunu 2025 yılına kadar yaşamaya neden mecbur bırakılıyor?” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tutdere’den Bakan Dönmez’e “Gerger’in Mağduriyetini Giderin” çağrısı

Gerger’e bağlı köylerde yaşanan elektrik sorununun çözümü için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’e çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Gerger’i ve Gergerli hemşehrilerimi daha fazla mağdur etmeyin. Gerger’e bağlı köylerde yaşayan hemşehrilerimiz 2025 yılına kadar bekleyemez. Gerekli ödenekler ayrılmalı yaz, kış demeden mağduriyet yaşayan Gerger’li hemşehrilerimizin mağduriyetleri ivedilikle giderilmelidir.” şeklinde konuştu.