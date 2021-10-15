CHP’li Tutdere, Gerger ilçesinin içme suyu sıkıntısını meclis gündemine taşıdı - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere, mecliste yaptığı konuşmasında uzun yıllardır ulaşım sorunları nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan ‘Gerger’ halkının su kuyularının kuruması nedeniyle bu kez de içme suyu sorunu yaşadıklarına dikkat çekti.

“Atatürk Barajı’nın kıyısındaki ilçe su çilesi çekiyor”

Bölge halkının yol probleminin yanı sıra içme suyu sorunu yaşadığını öne süren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman'ımızın Gerger ilçesinde, ilçeye içme suyu sağlayan kuyuların kuruması nedeniyle suları akmıyor. Atatürk Barajı'nın kıyısındaki ilçe susuz. Uzun yıllardır ulaşım nedeniyle mağduriyet yaşayan Gerger halkı, bu kez de içme suyu sorunu nedeniyle mağdur durumdadır. Gerger halkı zamlar nedeniyle mağdur, Gerger halkı ulaşım nedeniyle mağdur, Gerger halkı susuzluk nedeniyle mağdur” ifadelerini kullandı.

“Gerger halkının çektiği bu çileyi bir an evvel sonlandırın”

İçme suyu sorunu nedeniyle Gerger halkının büyük bir mağduriyet yaşadığının altını çizen Milletvekili Tutdere, içme suyu sorununun çözümü noktasında Cumhurbaşkanını, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü ve Adıyaman Valiliğini göreve çağırarak, “Buradan Gerger halkı adına Sayın Cumhurbaşkanına, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ve Adıyaman Valiliğine çağrıda bulunuyorum. Gerger ilçemizin içme suyu sorununu çözmek için gerekli tedbirleri acilen alın. Gerger halkının çektiği bu çileyi bir an evvel sonlandırın” dedi.

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