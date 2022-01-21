CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Milletvekili Tutdere yaptığı açıklamada 1 Ocak 2022 tarihinde tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın hala yürürlükte olduğunu, sosyal medya hesapları ve çeşitli haber sitelerinde tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın 2024 yılına kadar ertelendiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade ederek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

"Sosyal medya sitelerinde dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Sosyal medya sitelerinde konu hakkında yanlış ve yanıltıcı bilginin dolaşıma sokulduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere,"20 Ocak 2022 tarihi itibariyle çok sayıda sosyal medya hesabında, internet sitelerinde ve haber sitelerinde tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 2024 tarihine ertelendiğine ilişkin haberler yer almıştır. Bu haberler üzerine hem bize hem de makamınıza çok sayıda telefonla ulaşan yurttaşlarımız olmuştur. Vatandaşlarımız bu işin gerçekliğini öğrenebilmek için konuyu sorgulanmış ve bizden bilgi istemişlerdir." dedi.

Hapis Cezasının Ertelenmesine İlişkin TBMM Gündemine Gelen Herhangi Bir Kanun Bulunmamaktadır

Milletvekili Tutdere, tütüne hapis cezası getiren yasanın hala yürürlükte olduğunun altını çizerek ertelemeye ilişkin herhangi bir kanun teklifinin TBMM gündemine sunulmadığını dile getirerek, "Gelen talepler ve konunun hassasiyeti ve vatandaşlarımızın olası bir adli süreçle ve cezayla karşılaşmamaları amacıyla açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bu saat itibariyle hapis cezasının ertelenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ulaşan herhangi bir kanun teklifi yoktur, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelen herhangi bir teklif de söz konusu değildir. 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren yasa yürürlüktedir ve şu anda bu yasayla ilgili ertelemeye ilişkin herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Bütün yurttaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor, dikkatli olmasını bekliyoruz."ifadelerini kullandı.

"Meclis açılır açılmaz konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz"

Meclisin 1 Şubat 2022 tarihine kadar çalışmalarına ara verdiğini anımsatan Milletvekili Tutdere, meclis açıldığında konuyu TBMM gündeminde tutmaya devam edeceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Biz bugüne kadar bu yasanın önce ertelenmesi ardından da tamamen ortadan kaldırılması için milyonların ekmeği olan, alın teri olan tütünün serbestçe üretilip serbestçe satılması için nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Şubat 2022 tarihine kadar çalışmalarına ara vermiştir. Meclis açılır açılmaz bu konuyu meclis gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız, Milletvekili grubumuz ve bizler bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili bir gelişme olduğunda kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendireceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar süreci takip ediyoruz. Hapis cezasına ilişkin süreç bu şekildedir. Zulüm yasası şu anda yürürlüktedir."şeklinde açıklamalarda bulundu.