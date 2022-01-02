CHP’li Tutdere: Elinizi milletin cebinden çekin

Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere yaptığı açıklamada yapılan zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını daha da yükselteceğini, elektrik zamlarının ise özellikle elektrik enerjisiyle tarımsal sulama yapan çiftçileri mağdur edeceğine vurgu yaptı.

"İktidarın zam yağmuru vatandaşı canından bezdirdi"

Resmi gazetede yayımlanan zam kararlarının ardından asgari ücret zammının henüz uygulanmadan eridiğini ifade eden Milletvekili Tutdere,"Şahsım iktidarı yaptığı zamlarla asgari ücreti eritti. Şahsım iktidarı uygulamaya çalıştığı tutarsız ekonomi politikalarıyla yurttaşlarımızın belini bükmeye, ekonomik krizi daha da derinleştirmeye devam ediyor. Çiftçimiz, köylümüz, işçimiz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız, sanayicimiz şahsım iktidarının zamları karşısında canından bezdi."dedi.

"Elektrik zammı çiftçilerimizi çarpacak"

Sanayi doğalgazına yapılan zammın ürün fiyatlarını yükselteceğini, elektriğe yapılan zamdan ise en çok çiftçilerin etkileneceğine vurgu yapan Tutdere, "Yeni yıla girdiğimiz ilk dakikalarda şahsım iktidarı doğalgazda mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için ise yüzde 50; elektrikte ise 150 kilowatt saat altındaki tarifelere yüzde 50, 150 kilowatt saatin üzerindeki tarifelere de yüzde 125 oranında zam yaptı. Sanayi doğalgazına yapılan üst üste zamlar iğneden ipliğe her şeyin fiyatını daha da artıracaktır. Elektriğe yapılan zamlar ise maalesef en çok çiftçilerimizi etkileyecek. Özellikle elektrik enerjisiyle tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz bu zamlar nedeniyle üretim yapamayacak hale gelecek." ifadelerini kullandı.

"AK Parti iktidarı milletimizi gerçekten seviyorsa sandığı halkın önüne getirmelidir"

AK Parti iktidarının bir an önce sandığı halkın önüne getirerek halkın hakemliğine başvurması gerektiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, "AK Parti iktidarı bu zam politikaları ile yurttaşlarımızın cebindeki son kuruşa göz dikmeye, halkımızın emeğini sömürmeye, hayallerini elinden çalmaya devam edecek. Ülkenin kurtuluşu sandıktan geçmektedir. Halkımızın hayallerini çalan, ekmeğine göz diken AK Parti iktidarının yapması gereken tek bir şey kaldı o da halkımızın önüne sandığı getirmektir. AK Parti iktidarı bu milleti gerçekten seviyorsa yapacağı tek şey sandığı halkın önüne getirmek." şeklinde konuştu.