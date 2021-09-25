CHP’li Tutdere: Eğitim Bayramı’nda hükümete yüklendi

Besni Eğitim Bayramı’na Milletvekili Tutdere ile birlikte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile parti yöneticileri katıldı.

“İhtiyacımız olan 107 bin öğretmen acilen atanmalı”

Türkiye’deki öğretmen açığına dikkat çekerek öğretmen açığının kapatılması için bütün imkanların seferber edilerek acil olarak öğretmen atamasının yapılması için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Yüz yüze eğitimin başlamışıyla birlikte çeşitli sorunlar da beraberinde geldi. Ülkemizde şu andaki en büyük sorunlardan bir tanesi öğretmen ihtiyacı. Sayıştay raporlarına baktığımızda 138 bin, Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarına göre ise 107 bin öğretmen ihtiyacımız var. Eğitim Bayramı'ndan Millî Eğitim Bakanlığı’na ve iktidara çağrıda bulunuyoruz. Gençlerimizin öğretmensiz kalmaması için bütün imkanları seferber ederek, ihtiyacımız olan 107 bin öğretmenin acilen atamalarının yapılmasını talep ediyoruz. Çocuklarımızı öğretmenlerimizle buluşturmak devletimizin ve iktidarın birinci önceliği olmalıdır” dedi.

“Adıyaman’da 257 okulda internete erişimi yok”

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verildikten sonra tablet ve internet anlamında ciddi sıkıntılar yaşandığını aktaran Tutdere, “Türkiye’de pandemi süresi boyunca 664 bin 157 kişiye tablet dağıldı, 1 milyon 335 öğrencimiz ise tablet alamadı. Bu bizim için büyük bir ayıptır. Adıyaman’da pandemi döneminde EBA’ya erişemeyen öğrenci sayısı 46 bin 773’tür. Adıyaman’da 257 okulda internet erişimi yok. Pandemi halen devam ediyor ve her an kapanmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bir neslimizin yok olmaması adına bu ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını Besni’den, Besni eğitim bayramından talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üniversiteyi kazanan 5 öğrenciden sadece 1’inin yurt ihtiyacı karşılayabiliyor”

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin yaşadıkları yurt ve barınma sorunlarını da gündeme getiren Milletvekili Tutdere, “Binbir emekle üniversiteyi kazanıp şu anda yurt bulamayan, barınma sorunları giderilemeyen üniversiteli gençlerimiz var. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye’de toplam 703 bin yatak sayılı yurdumuz var ancak üniversiteyi kazanan öğrenci sayımız 3 milyon 801 bin kişi. Yani üniversiteyi kazanan 5 öğrenciden sadece 1’inin yurt ihtiyacı karşılayabiliyor. Çocuklarımızın barınma ihtiyacının bir an evvel karşılanması gerekiyor.” dedi.

Adıyaman’daki üniversite öğrencilerinin yaşadıkları yurt sorunu hakkında da konuşan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman Üniversitemizde de yurt konusunda birtakım eksiklikler var. Şu anda Adıyaman’ımızda 12 bin 245 öğrenci bu dönem kayıt yaptırdı. Adıyaman’da ki yatak sayımız ise 7 bin 716. Dolayısıyla buradaki açığın da kapatılması için Adıyaman’a yükseköğrenimlerini görmek için Anadolu’nun dört bir yanından gelen, gençlerimizin barınma sorununun giderilmesi için de sayın rektörümüze ve sayın valimize de buradan çağrı yapıyoruz” diye konuştu.

“Eğitim hakkı herkese eşit ve adil bir şekilde sağlanmıyor”

Eğitim hakkının herkese eşit ve adil bir şekilde sağlanması gerektiğini fakat bunun sağlanamadığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Eğitim hem Anayasamızda hem de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde en temel insan hakkı olarak nitelendirilmiştir. Bu en temel insan hakkının da devlet tarafından Türkiye’de yaşayan herkese eşit ve adil bir şekilde sağlanması, eğitimin de parasız olması gerekiyor. Son dönemlerde özellikle eğitim konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir gerçektir. Şu anda Türkiye’de parası olanların eğitim hakkını sonuna kadar kullandığı; köylerde, tarlalarda, bağda, bahçede çalışan yoksul çocukların ise bu haktan yararlanamadığı adaletsiz bir düzen yaratılmış durumda. Çocuklar arasındaki bu ayrımcılığı kaldırmamız lazım. Anadolu’nun en ücra köşesinde bulunan köydeki çocukla Ankara ve İstanbul’daki çocuğun eşit koşullarda, eşit eğitim hakkından faydalabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor” dedi.

“Adıyaman’ımız eğitimde istediğimiz düzeyde değil”

Eğitim sıralamalarında Adıyaman’ın alt sıralarda kaldığını ve istenilen düzeyde olmadığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Eğitim Bayramını bugün Adıyaman’da kutluyoruz fakat Adıyaman’daki tabloya baktığımızda Adıyaman’ımız eğitimde istediğimiz düzeyde değil. Keşke daha iyi bir noktada olsa. İyi bir düzeye çıkması için de eğitim vakfımız ve kurumlarımız elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Daha yapmamız gereken çok iş var. Hepimizin gayretiyle, Besni Eğitim Vakfı’mızın ve diğer hayırseverlerin Adıyaman’ımıza yapacağı hizmetlerle Adıyaman’ı eğitimde yukarılara taşır, Adıyaman'ımızı eğitimde ilk sıralara taşımanın onurunu ve gurunu da hep beraber yaşarız” şeklinde konuştu.

Milletvekili Tutdere, Yaylakonak ve Kömür Beldeleri için lise binası talebinde bulundu

Milletvekili Tutdere ayrıca, Yaylakonak ve Kömür Beldelerinin lise binası ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, bu talebin karşılanması için Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Erdemoğlu ailesine çağrıda bulundu. Tutdere, “Sayın Valimiz ve Erdemoğlu ailesine buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Yaylakonak ve Kömür Beldelerimizin lise ihtiyacı var. İnşallah Erdemoğlu ailesi beldelerimizdeki bu lise ihtiyacı açığını da kapatır. Orada da güzel gençlerimizin eğitimle buluşmalarına vesile olurlar” dedi.