CHP'li Tutdere: Demokrasiyi ortadan kaldıran uygulamalar avukatlık mesleğini çekilmez hâle getirdi

Yaptığı Genel Kurul konuşmasında Avukat meslektaşlarının Avukatlar Günü’nü kutlayan Milletvekili Tutdere, avukat mesleğinin önündeki engelleri kaldıracak gerekli çalışmaların yapılması için iktidara çağrıda bulundu.

"İktidarın antidemokratik uygulamaları mesleğini icra eden avukatları görevini yapamaz hâle getirdi"

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında iktidarın hukuku ve demokrasiyi ortadan kaldıran antidemokratik uygulamalarının avukatlık mesleğini çekilmez bir hâle getirdiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “TBMM Genel Kurulu’ndan bütün meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. İktidarın hukuku ve demokrasiyi ortadan kaldıran uygulamaları, yargıda liyakatin ortadan kaldırılmış olması hayatı ve mesleği avukatlar için çekilmez bir hâle getirmiştir. Uygulamalardaki antidemokratik uygulamalar mesleğini icra eden avukatları görevini yapamaz hâle getirdi.” dedi.

Şartlar ne kadar ağır olursa olsun Avukatların bütün zorluklara rağmen görevlerini yerine getirdiklerini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Ekonomik zorluklar, avukat sayısının hızla artmış olması, enflasyon karşısında CMK ve adli yardım ücretlerinin erimiş olmasına rağmen bağımsız savunmanın temsilcileri olan avukatlar, ülkemizin her yanında hak, demokrasi ve hukuk mücadelesini sürdürüyorlar. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, Avukatlar bütün zorluklara rağmen görevlerini yerine getirmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

"Bağımsız ve serbest çalışan avukatların meslekleri önündeki engelleri kaldırın"

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında bağımsız ve serbest çalışan avukatların meslekleri önündeki engelleri kaldırılacak gerekli çalışmaları yapılması için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Buradan iktidara açıkça çağrı yapıyorum. Bağımsız ve serbest çalışan avukatların mesleklerin önündeki engellerin kaldırılması için gerekli çalışmaları yapın. Kamu avukatlarının ücret adaletsizliğini giderin” şeklinde konuştu.