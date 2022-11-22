CHP’li Tutdere: Çelikhan yolunun uydu görüntülerini dev ekrana yansıtarak Bakan’a yüklendi - Videolu Haber

Çelikhan- Malatya yolunun yapımı için iktidarın söz verdiğini ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen yolun bir türlü yapılmadığının altını çizerek iktidarı eleştiren Milletvekili Tutdere, Çelikhan- Malatya yolu başta olmak üzere Adıyaman’ın yıllardır ihmal edilen ulaştırma projelerinin tamamlanması için iktidara çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere ‘Ölüm Yolu’nu Bakan Karaismailoğlu’na Gösterdi

Çelikhan- Malatya yolunun yapımı için bugüne kadar somut bir adım atılmadığı için iktidarı eleştiren Milletvekili Tutdere, “2018 yılında milletvekili olarak seçildik. Geldiğimiz günden bu yana defalarca hem plan bütçe komisyonunda hem genel kurulda dile getirdiğimiz, takip ettiğimiz Gerger yolunun temelini cuma günü attınız. Teşekkür ediyoruz, Allah hayırlı uğurlu etsin. Davet etseydiniz de mutlaka gelirdim. Adıyaman'ın milli bir meselesi var, Gerger yolu gibi bir de bizim Çelikhan yolumuz var. Çelikhan yolu halk arasında ‘Ölüm Yolu’ olarak bilinir. Uzun süredir yapılması için hükümetiniz ve sizden önceki bakanlar söz verdi, defalarca yapacaklarını söylediler ancak bugüne kadar Çelikhan yolu için adım atılmadı. Biz bunu konuyu defalarca Karayolları Genel Müdürümüze ilettik, soru önergeleri verdik. Haklısınız diyorlar ancak bir türlü Çelikhan Yolu’na başlamıyorsunuz.” dedi.

Yolun mevcut halinin uydu görüntülerini Plan ve Bütçe Salonu’ndaki ekranlara yansıtarak Adıyamanlının yol çilesini Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile iktidar vekillerine gösteren ve iktidar sıralarına seslenen Milletvekili Tutdere, “Viyadükler yaptık, tüneller yaptık dediniz. Burası Adıyaman Çelikhan- Malatya yolu, şehirlerarası bir yol. Uydu görüntülerinden bile virajları görüyorsunuz. Yusufeli Barajı’nın etrafına 57 km uzunluğunda tünel yaptık dediniz 57 km uzunluğundaki Adıyaman Çelikhan-Malatya yolunu bir türlü yapamadınız. 20 yıl geçti bu yolu yapmadınız bu sizin iktidarımızın ayıbıdır, 57 kilometrelik yolu yapamadınız sayın bakan. Çelikhan yolu yapılmayı bekliyor. Biz sizlerden özellikle iktidar olarak Çelikhan yolunu yapmanızı bekliyoruz. Sincik ilçemiz AK Parti’ye desteğiyle bilinen bir yer. %97AKP’ye oy veren, şampiyon ilçenize 20 yıldır bir yolu yapamadınız, Sincik yolunu yapmadınız. Ben her Sinciğe gittiğimde hemşirelerimiz, ‘üç defa dört defa oy şampiyonu yaptık fakat bize bir yol yapmadılar, biz hakkımızı helal etmiyoruz.’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’ın ilçelerinde yaşanan ulaşım sorunlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na tek tek sıralayan Milletvekili Tutdere, “Besni’de Üçgöz, Beşyol, Kızılin yolu var. Burada bir de Çanakçı Köprüsü var. Bu köprü 70’lerde yapılmış, tek yönlü bir köprü. Burası da yapılmayı bekliyor. Gölbaşı ilçemizin ortasından geçen Doğu bölgesini Akdeniz’e bağlayan yolun şehir içi inşaatına başlandı. Gölbaşı şehir merkezindeki bu yolun mutlaka yapılmasını, bu konuda bölge müdürlüğünün gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz. Ulaştırma Bakanlığı olarak Adıyaman’a 19 yılda toplam 5 milyara yakın kaynak ayırırken bizim çevre illerimizden Malatya’ya sadece bir yılda 3 milyar kaynak ayırmışsınız. Adıyaman'a ayrımcılık yapıyorsunuz. Çelikhan yolunda Malatya- Çelikhan kısmını 2015 yılında yaptınız, Adıyaman sınırlarında kalan yolu ise henüz yapmadınız. Adıyaman'a Şanlıurfa'dan gelen yolun Fırat Nehri üzerindeki köprüsü yapılmadı, Gaziantep'ten gelen yolun Besni viyadüğü yapılmadı, Nissibi Köprüsü’nü Adıyaman'a bağlayan bağlantı yolunu yapamadınız. O yolunda üç dört yıldır çalışması devam ediyor, onu da bir an evvel yapmanız lazım. Köprü var ancak bağlantı yolu olmayınca insanlar bu yoldan istediği kadar istifade edemiyor.” dedi.

Adıyaman’ın ulaşım projelerine 2023 yılı bütçesinden kaynak aktarılması için Bakan Karaismailoğlu ve iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Bütün Adıyaman halkı adına 2023 bütçesinden Adıyaman Şanlıurfa yolundaki Fırat Nehri üzerindeki köprüye; Besni Gölbaşı yola; Düzce Kömür Pınaryayla ve İnlice beldemizi birbirine bağlayan yola; Adıyaman, Yaylımlı, Tut ilçemizi birbirine bağlayan yola; Kâhta- Sincik yoluna, Sincik- Çatbahçe- Dilektepe, Hasanlı, İnlice, Recep grup yoluna; Üçgöz, Beşyol, Kızılin yoluna ve bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ve Adıyaman’da yarım kalan bütün yollara 2023 bütçesinden kaynak aktarılmasını bekliyoruz. Adıyaman’ın hakkını teslim edin. Biz de bir iliz bizim insanlarımızın da güzel yollardan geçmesi onların temel hakkıdır. Artık Adıyaman’a pozitif bir ayrımcılık tanımanızı bekliyoruz. Adıyaman'daki vatandaşlarımız sizden hizmet bekliyorlar, destek bekliyorlar. Eğer siz yapmazsanız ilk sandıkta biz geleceğiz ve bu yolları biz yapacağız diyoruz.” şeklinde konuştu.

"Adıyaman'ın hızlı trenle ilgili hayalleri başka bahara kaldı"

Adıyaman-Gölbaşı-Kâhta Hızlı Tren Projesi’nin 2053 yılına ertelenmesine tepki göstererek projenin akıbetini Bakan Karaismailoğlu’na soran Milletvekili Tutdere, “Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım 24 Aralık 2017 tarihinde "Adıyaman-Gölbaşı-Kâhta arasında hızlı tren projesi yapacağız." dedi, aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı 26 Mart 2019 tarihinde "Etüt çalışmalarının hemen akabinde çalışmalara başlayacağız." dedi. Geçen yılki bütçe kitapçığında 2029 hedefleri arasında göstermiştiniz ancak sabah dağıttığınız ulaştırma ve lojistik ana planda Adıyaman-Gölbaşı-Kâhta Hızlı Tren Projesi 2053 hedefleri arasında gösteriliyor; durum nedir? Adıyaman’ın hızlı trenle ilgili hayalleri başka bahara mı kaldı?” ifadelerini kullandı.

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