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CHP’li Tutdere: Aydınlık ve çağdaş bir Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere CHP’nin 98. kuruluş yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:39
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CHP’li Tutdere: Aydınlık ve çağdaş bir Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’nin yaptığı yazılı açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi masa başında değil, köklerini Kuvâ-yi Milliye ruhundan alarak cephelerde kurulmuş; Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyetin kuruluşuna öncülük ederek sömürülen halklara ilham kaynağı olmuş; kurulduğu ilk günden itibaren bağımsızlığı ilke edinerek demokrasiyi, hukuku, hakkı, adaleti savunmuştur. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde laik, çağdaş ve demokratik Türkiye’nin temellerini atarak Cumhuriyetimizi kurmuştur. CHP kurulduğu ilk günden itibaren eşitliğin, adaletin, demokrasinin, Cumhuriyetin koruyucusu ve güvencesi olmuştur” dedi.

“Çağdaş bir Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz”

Tutdere, açıklamasının devamında ise, “CHP ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde hukuk, ekonomi, eğitim alanlarında gerçekleştirdiği devrimlerle ülkemizin geleceğine yön vermiştir. Kurulduğu ilk günden itibaren yurdumuzun dört bir yanında açtığı fabrikalarla da ülkemizin sanayisi ve ekonomisinin gelişmesi ülkemizin kalkınması için önemli adımlar atmıştır. Çok partili siyasal sisteme geçişi sağlayarak da ülkemizin demokratikleşmesi sürecine öncülük etmiştir. Dün olduğumuz gibi bugün de kurucu ilkelerimize sadakatle bağlı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yurttaşlarımıza emanet ettiği değerlerden aldığı güçle, laik, aydınlık ve çağdaş bir Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Geçmişten aldığımız güç ve yüklendiğimiz tarihi misyonla ülkemizi içinde bulunduğu darboğazdan kurtaracak, hep birlikte aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi” diyerek emanet ettiği eserlerini koruyacak, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında Cumhuriyetimizi yeniden demokrasiyle taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk başta olmak üzere, Türkiye’yi bugünlere taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi’ne, partimize emek veren tüm partililerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurtuluş ve kuruluşun, dış güçlere boyun eğmeyenlerin partisi, halkın partisi Cumhuriyet Halk Partimizin 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
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CHP’li Tutdere: Aydınlık Ve çağdaş Bir Türkiye Mücadelemizi Kararlılıkla SürdüreceğizTBMM Başkanlık Divanı Üyesi Ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere
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