CHP’li Tutdere: Avrupa Birliği’nden alınan fonlar amacı dışında kullanılmış

Milletvekili Tutdere tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesinde; 2013-2021 yılları arasında AB iklim fonlarından kaç liralık destek alındığını, alınan destekler kapsamında hangi çalışmaların yapıldığını ve hangi çalışmaların yapılmasının planlandığının cevablarını bekliyor.

“Şahsım hükümeti iklim politikalarını geleceğe yönelik değil konjonktüre göre belirlemektedir”

Paris İklim Antlaşması’nın 2015 yılında imzalanmasına rağmen 6 yıl Cumhurbaşkanlığında keyfi olarak bekletildiğini, iklim öncelikli değil konjonktür öncelikli bir kararla meclise getirildiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, “Trump hükümeti Paris İklim Antlaşması’nı askıya aldı şahsım hükümeti de antlaşmayı genel kurula indirmekten vazgeçti. Aradan 6 yıl geçti, ABD hükümeti değişti Biden hükümeti kuruldu, Paris İklim Antlaşması’nı yeniden onaylayarak yürürlüğe sokacağını ilan etti. Konjonktür değişti, şahsım hükümetinin de bir anda fikri değişti ve onaylanması için meclise gönderdi. Şahsım hükümeti iklimi öncelikleseydi Paris İklim Antlaşması’nı 6 sene önce TBMM’ye sunardı. Mecliste onaylanarak yürürlüğe giren Paris İklim Antlaşmasının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, küresel ısıma ve iklim değişikliği konularında bilimin ışığında mücadele etmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.” dedi.

“İklim değişikliği konusunda, 2013-2021 yılları arasında 28.8 milyon Euro fon alındı”

Öte yandan, Milletvekili Tutdere’nin Avrupa Birliği tarafından sağlanan iklim finansmanı yardımlarına ilişkin soru önergesine cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İklim değişikliği konusunda 2013-2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD’ın faydalanıcısı oldukları projeler için AB tarafından sağlanan fon katkısı toplam 28.8 milyon euro’dur.” ifadelerini kullandı.

“İklim değişikliği konusunda alınan fonlar amacı dışında kullanılmış, AFAD’a aktarılmış”

Bakan Çavuşoğlu imzasıyla soru önergesine verilen cevap hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, “Türkiye, Avrupa Birliği kurumlarının sağladığı doğrudan iklim finansmanı yardımlarından en fazla yararlanan ülkelerden birisidir. 8 yıllık süreçte iklim değişikliği konularında faaliyet yürütmek üzere AB’den 28.8 milyon euro fon alınmış fakat bu paraların nerelere gittiği veya bu paralarla hangi çalışmaların yapıldığı açıklanmamıştır. İklim değişikliği konularına uzak ve alakası olmayan bir kurum olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bu paraların neden aktarıldığı, aktarılan bu paralarla hangi çalışmaların yapıldığı ise saklı bırakılmıştır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.