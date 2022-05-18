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CHP’li Tutdere Askerhan köyünde verdiği sözünü tuttu, konuyu meclise taşıdı - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere önceki gün ziyaret ettiği Çelikhan ilçesine bağlı Askerhan köyünün içme suyu sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme taşıdı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:05
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CHP’li Tutdere Askerhan köyünde verdiği sözünü tuttu, konuyu meclise taşıdı - Videolu Haber

“İçme suyunun bulunmaması halk için zulümdür” diyen Tutdere, Cumhurbaşkanını, AK Parti iktidarını, Adıyaman Valiliğini ve Çelikhan Kaymakamlığını buradan göreve davet etti.
"Çelikhan’da hizmet yok, çünkü ortada iktidar yok"
TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, “Çelikhan ilçemizin Askerhan köyünde yaşayan çocukların, kadınların, annelerin, 80 yaşındaki Abdullah amca başta olmak üzere yaşlıların, kısacası köy halkının yaşadığı bir mağduriyeti aktarmak istiyorum: Askerhan köyümüzde içme suyu yok. Köy, karlı dağlarla, derelerle, pınarlarla çevrili ancak içmeye suyu yok; çünkü hizmet yok çünkü ortada iktidar yok.” İfadelerini kullandı.
"İçme suyunun bulunmaması Adıyaman için ayıptır, halk için zulümdür"
Vatandaşların içme suyuna erişemedikleri için mağdur olduklarını vurgulayan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, "2022 Türkiye’sinde, AK Parti iktidarının 20'nci yılında, bu köyümüzde çocuklar içmeye su bulamıyor. Halk temel insan hakkı olan temiz içme suyuna erişim hakkından yararlanamıyor, bu hak iktidar tarafından açıkça ihlal ediliyor. Köy halkı bu sorunun acilen çözülmesini, verilen sözlerin tutulmasını istiyor. İçme suyunun bulunmaması Adıyaman için ayıptır, halk için zulümdür. Cumhurbaşkanını, AK Parti iktidarını, Adıyaman Valiliğini ve Çelikhan Kaymakamlığını buradan göreve davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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