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CHP’li Tutdere: AK Parti, şekerin ve hayatın tadını kaçıran iktidar olarak tarihe geçti - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, şeker fiyatlarına gelen zamma tepki göstererek, AK Parti iktidarının hayatın ve şekerin tadını kaçıran iktidar olarak tarihe geçtiğini öne sürdü.

18 Kasım 2021 Perşembe 10:33
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CHP’li Tutdere: AK Parti, şekerin ve hayatın tadını kaçıran iktidar olarak tarihe geçti - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere, şekere gelen yüzde 25’lik zamma tepki göstererek, yurttaşların raflarda sanayicilerin de piyasada şeker bulamadığını iddia etti.

“Şeker konusunda yaptığımız uyarıların haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır”

Milletvekili Tutdere, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde iktidarı uyardıklarını iktidarın ise, bu uyarıları dikkate almayarak, fabrikaları sattığını bunun sonucu olarak da vatandaşları zam batağına sapladığını söyledi.

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şeker konusunda yaptığı uyarıların haklılığının bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek, “Ülkemizin ekonomik olarak içerisinde bulunduğu durum ve vatandaşlarımızın zamlar nedeniyle yaşadığı mağduriyetler Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki tarihlerde yaptığı uyarıların haklılığını bir kez daha ortaya çıkarmıştır” dedi.

“Vatandaş rafta, sanayici piyasada şeker bulamıyor”

Satış sürecinde, ‘Şeker vatandır, satılamaz’ dediklerini iktidarın ise bu uyarıları dinlemeyerek şeker fabrikalarını teker teker sattığını hatırlatan Milletvekili Tutdere, “Sayın genel başkanımız şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde Anadolu'da yaptığı mitinglerde "Şeker vatandır, satılamaz" diyerek iktidarı uyarmıştı. Ancak her zamanki gibi dinlemediniz, halkın fabrikalarını, şeker fabrikalarını bir bir sattınız. Şimdi ne oldu? Vatandaş rafta, sanayici piyasada şeker bulamıyor, fahiş fiyatlara bir de yüzde 25 zam yaptınız” ifadelerini kullandı.

“Madem ekonominin kitabını yazdınız, zamları durdurun milletimiz rahat etsin”

Madem ekonomi kitabı yazdınız zamları durdurun diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Aşağı zam, yukarı zam; zamlarla halkımızın hayatının tadını kaçırdığınız, bu yetmedi şekerin de tadını kaçırdınız. Sizler tarihe, şekerin ve hayatın tadını kaçıran iktidar olarak geçtiniz, tebrik ediyorum. Buradan Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum. Madem ekonominin kitabını yazdınız, zamları durdurun milletimiz rahat etsin” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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