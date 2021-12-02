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CHP'li Tutdere: AK Parti İktidarını ve Fırat’ı rahatsız etmeye devam edeceğim

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın yaptığı açıklamaları değerlendiren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere AK Partili Fırat’a tavsiyede bulundu.

02 Aralık 2021 Perşembe 14:48
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CHP'li Tutdere: AK Parti İktidarını ve Fırat’ı rahatsız etmeye devam edeceğim

CHP'li Tutdere, "2017 yılında yıktığınız hastanenin tabelası var, kendisi yok. Aradan 5 yıl geçmiş temelini dahi atmamışsınız. Ortada hastane yok, sıkılmadan çıkıp muhalefet hizmetlerimizi kendisine mal ediyor diye açıklama yapıyorsunuz. Memlekette hizmet mi var? Bize laf yetiştireceğine Adıyaman’ın bitmeyen ve bir türlü başlanmayan kamu yatırımlarını takip et, milletin verdiği görevini yap" dedi.

“Fırat masal anlatmaya devam etsin, biz çalışmayı sürdüreceğiz”

İktidarı ve Fırat’ı rahatsız etmeye devam edeceğim diyen Tutdere,"TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında yapmış olduğum konuşmamda Adıyaman’ın yıllardan beri kanayan yarası olan ve bir türlü inşaatına başlanılmayan 150 Yataklı Devlet Hastanesinin yapımına ilişkin Adıyaman halkı adına bakana sorduğum sorular AK Partili vekil Halil Fırat’ı rahatsız etmiş. Ancak herkesin bilmesini isterim ki, Adıyaman’ın sorunlarını meclise taşımaya, bakanlıklar nezdinde takip etmeye, iktidarı sorunları çözmeye zorlamaya Adıyaman halkıyla beraber devam edeceğim. Yani iktidarı ve Fırat’ı rahatsız etmeye devam edeceğim. Sayın Fırat masal anlatmaya devam ededursun biz Adıyaman’ın gerçek gündemini, halkımızın sorunlarını çözmek için Adıyaman halkına ve milletimize karşı olan hizmet sevdamız ve sözümüz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“20 yıllık vizyonunuz bayat ekmek kuyruğu, hastane kuyruğu, zamlar ve işsizlik”

Milletin parasıyla yapılan her türlü kamu hizmetinin yegâne koruyucusu olduklarını ifade eden CHP’li Tutdere, “Fırat, yatırımları yıkacağımızı, ortadan kaldıracak zihniyete sahip olduğumuzu iddia etmiş. Bu iddiaya ancak kendisi inanabilir. Milletimiz çok iyi biliyor ki CHP milletin parasıyla yapılan her türlü kamu hizmetinin yegâne koruyucusudur. Ancak AK Parti milletin parasıyla, fakir fukaranın hakkıyla yapılan fabrikaları tek tek yabancılara satan parti olarak tarihte yerini almıştır. Mensubu bulunduğum partimin Türkiye’ye adaleti getirmek, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak başta olmak üzere Türkiye’nin temel tüm sorunları konusunda projesi de var, önerisi de var. Sen hiç merak etme iktidara geldiğimizde projelerimizi tek tek hayata geçirdiğimizde bunları sen de göreceksin. 20 yıllık AK Parti vizyonu ve projesi: Bayat ekmek kuyruğu, hastane kuyruğu, gübre, mazot, gıda fiyatlarındaki zamlar, yoksulluk ve işsizlik” ifadelerini kullandı. 

“Konuşmaları okumadan kamuoyunu yanlış bilgilendirmek Fırat’a yakışır”

AK Parti Milletvekili Fırat’ın, Bütçe Görüşmelerindeki konuşmaları dinlemeden, okumadan kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini vurgulayan Tutdere, “Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında yaptığım konuşmam meclis tutanaklarında yer almaktadır. Benim ve bakanın konuşmalarını dinlemeden, açıklamalarımızı okumadan kamuoyuyla yanlış ve yanıltıcı bilgi paylaşmak, ancak Fırat’a yakışır. 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde devletin asli görevleri arasında yer alan bazı kamu yatırımlarının ilimizde yapılmış olması bir başarı değildir. İlimizin mevcut durumu yapılanı da yapılmayanı da açıkça göstermektedir. Gerçekleri çarpıtmak, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, milletin yaşadığı ekonomik krizi görmezden gelmek zihin ve metal yorgunu AK Parti iktidarına mahsus bir özelliktir. Bunu herkes bilmektedir” dedi. 

"Bize laf yetiştireceğine Adıyaman’ın yatırımlarını takip et”

AK Parti Milletvekili Fırat’a tavsiyede bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, “AK Parti milletvekili Fırat’a tavsiyem, bize laf yetiştireceğine Adıyaman’ın bitmeyen ve bir türlü başlanmayan kamu yatırımlarını takip edip milletin ve kanunların verdiği görevini yapmasıdır. Madem bakana soru sormamızdan rahatsız oluyorsun o zaman sana ev ödevi. Adıyaman’ımızın çözüm bekleyen bazı işlerine ilişkin sorularımızın cevaplarını senden bekliyoruz.  20 senedir yapmadığınız Çelikhan, Sincik, Gerger yollarını ne zaman yapacaksınız? Bebek 1, Bebek 2 başta olmak üzere Adıyaman topraklarını suyla buluşturacak sulama projelerini ne zaman tamamlayacaksınız? Yıllardır müjdelediğiniz Hızlı Tren projesini ne zaman bitireceksiniz? Sarmalık tütüne getirdiğiniz 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını ne zaman kaldıracaksınız? Koçali, Gömükan, Çetintepe Barajları göl havzasında yer alan köylerin tarımsal iskanını ne zaman sağlayacaksınız ve bugüne kadar ödenmeyen kamulaştırma paralarını ne zaman ödeyeceksiniz? Sincik, Gerger, Samsat’taki ağır hasarlı köy evlerinin yerine yenisini ne zaman yapacaksınız? Vizyon projemiz dediğiniz Arkeoloji ve Panorama Müzesi ne oldu? 20 yıldır bunları neden yapmadınız? Adıyaman halkı sizden hizmet bekliyor, cevap bekliyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. 


 

Kaynak: PHA
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