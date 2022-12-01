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CHP’li Tutdere: AK Parti iktidarı yasakları kaldıracağız dedi, memleketin ekmeğine yasak getirdi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 8.maddesi üzerine konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, tütüne hapis cezasının AK Parti iktidarı döneminde getirildiğini ifade ederek, “Bu cezanın anası da babası da AK Parti iktidarıdır. Bu ceza AK Parti’nin çocuğudur.” dedi.

01 Aralık 2022 Perşembe 10:45
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CHP’li Tutdere: AK Parti iktidarı yasakları kaldıracağız dedi, memleketin ekmeğine yasak getirdi

"Bu politikalar sorunları çözmekten uzaktır"
Kanun teklifinin 8. Maddesi üzerine konuşan Milletvekili Tutdere, bu yaklaşımın sorunları çözmekten uzak olduğunu vurgulayarak, “Bu teklifin en önemli maddesi 8'inci madde. Bu 8'inci maddede özellikle Türkiye'de sarmalık tütün üretimi yapan, bunu satan, bunu içen bütün yurttaşlarımızı, yüz binlerce insanı yakinen ilgilendirin bir düzenleme var. Burada ne var? Yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara daha önce üç yıldan altı yıla kadar olan hapis cezası iki yıldan beş yıla düşürülüyor. Sizin bu politikanız, bu yaklaşımınız bu sorunları kesinlikle çözmeyecek, çözmekten de uzaktır.” ifadelerini kullandı.
"Gelin teklifimize sahip çıkın, bu iş çözülsün"
Cumhuriyet Halk Partisi’nin verdiği önergesinin sorunu temelden çözecek bir önerge olduğunun altını çizerek önergeye destek isteye Milletvekili Tutdere,"Ben bir çiftçi çocuğu olarak, bir hukukçu olarak, tütünün başkenti olan bir Adıyaman Milletvekili olarak söylüyorum: Bu teklifiniz, bu sorunu çözmeyecektir. Siz kendi üreticinize hapis dayatarak, yasak getirerek bu sorunu çözemezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunu temelden çözecek teklifi verdi, önergemiz burada. Yerli, tek başına içim özelliğine sahip olan bu tütünü istisna tutalım. Ey AK Parti'liler, ey tütün üretimi yapılan illerin milletvekilleri neredesiniz? Gelin, bu teklife sahip çıkın, bu iş çözülsün ve bir kez daha da burada konuşulmasın. Buyurun, biraz sonra sizin oylarınızın rengini göreceğiz." dedi.
"Tütüne en ağır ceza AK Parti iktidarı döneminde getirildi"
1800’lü yıllardan 2017 yılına kadarki süreçte tütüne hapis cezasının söz konusu olmadığını ifade ederek tütündeki hukuki süreci anlatan CHP’li Tutdere, “Bir hukukçu olarak tütünün tarihsel sürecine baktım. 1800'lü yıllardan, 1930'lu yıllara kadar Türkiye'de tütün kırk iki yıl boyunca Reji İdaresinde. Bu uluslararası kartel, bu yabancı şirket acaba tütün üreticisine hiç hapis getirmiş mi diye baktık. Rejide hapis yok. 1930'lardan sonra Tütün Tekeli Kanunu çıkıyor. Tütün Tekeli Kanunu'nda hapis var mı? Hapis yok; sadece hukuka aykırı, kanuna aykırı davrananlara üç ay tazyik hapsi var. Bakınız, 30 Mayıs 1969 yılında 1177 sayılı Kanun çıkıyor, hapis var mı? Hapis yok, Kaçakçılık Kanunu'na bir atıf var, orada da ceza sadece bir yıl. 2000'li yılların başında IMF'nin dayatmasıyla çıkarılan 4733 sayılı Kanun'da hapis var mı? Yok, sadece idari para cezası var.” dedi.
AK Parti üreticiyi koruyacağız dedi, tütüne hapis cezası getirdi
Tütüne hapis cezasının AK Parti iktidarı döneminde geldiğinin altını çizen Milletvekili Tutdere, “Peki, bu hapis ne zaman girdi bu kanuna? Sene 2017, iktidar AK Parti, yine getirdi bu Meclise bir kanun tasarısı; tohumdan satışa kadar her şeye hapis. Adıyaman ayaklandı, Malatya ayaklandı, Türkiye ayaklandı, ne oldu? "Aman durun, biz hapsi Tütün Kanunu'ndan çıkaracağız." dedi AK Parti'nin o zamanki Maliye Bakanı Naci Ağbal 5 Ekim 2017’de ne diyor? "Biz üretici için mevcut durumu koruyacağız, hapis cezasını kaldıracağız." diyor.” ifadelerini kullandı.
"Yasakları kaldıracağız dediniz memleketin ekmeğine yasak getirdiniz"
Tütüne verilen hapis cezasının anası da babası da AK Parti iktidarıdır, bu ceza AK Parti’nin çocuğudur ifadelerini kullanarak AK Parti iktidarına yüklenen Milletvekili Tutdere, “Naci Ağbal. Tarih 28 Kasım 2017, yine AK Parti sahnede, tütündeki hapis cezası için ısrarla bir kanun getiriyor, hızını alamıyor, şu anda memleketin baş belası olan bu yasayı getirip Genel Kuruldan geçiriyor. Kim geçiriyor? AK Parti. AK Parti sözcüleri bu cezayı da sahiplenmiyorlar. Adıyaman'da, Malatya'da yaptıkları konuşmalara bakıyoruz "Efendim, bu hapisler 2002 öncesi." diyorlar. Buradan ilan ediyorum: Tarih 28 Kasım 2017, bu cezayı getiren AK Parti. Bu cezanın anası da babası da AK Parti iktidarıdır. Bu ceza AK Parti’nin çocuğudur. Hiç kusura bakmayın, siz yasakçı bir partisiniz "Yasakları kaldıracağız." dediniz ama memleketin ekmeğine yasak getirdiniz.” şeklinde konuştu.
Tütündeki hapis cezasının tamamen kaldırmasına ilişkin önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
Ayrıca, CHP Milletvekilleri tarafından tütündeki hapis cezasının tamamen kaldırmasına ilişkin TBMM Başkanlığına sunulan önerge AK Parti’li ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. 

Kaynak: PHA
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