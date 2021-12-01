CHP'li Tutdere: AK Parti iktidarı üreticileri değil, fahiş fiyat artışı yapan firmaları koruyor

CHP'li Tutdere, “Tarım ve Orman Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı başkanlığında toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin ‘Üreticiyi ve vatandaşlarımızı fiyat baskısına karşı koruduk’ açıklamasına tepki göstererek ‘AK Parti iktidarı ne üreticilerimizi ne de vatandaşlarımızı korudu, sadece fahiş fiyat artışı yapan firmaları korudu” dedi.

“16 ayda gübreye 37 kez zam yapıldı”

Gübreye uygulanan son zamların ekim zamanında yapıldığı vurgulayan Milletvekili Tutdere, gübresiz yapılan ekimlerin üretimi yarı yarıya düşüreceğini ifade ederek, “Çiftçi ekonominin bel kemiğiydi iktidar olarak bel kemiğini kırdınız, ekonomimizi çökerttiniz. On altı aylık süreçte gübreye 37 kez zam yapıldı, üstelik yapılan son zamlar çiftçilerimizin ekim yaptığı dönemde yapıldı” dedi.

“Gübresiz yapılan ekimler üretimi yarı yarıya düşürecek”

Gübrede yaşanan fahiş fiyat artışlarına dikkat çekerek iktidarın fiyat artışları karşısında üreticinin yarasına merhem olacak hiçbir önlem almamasına tepki gösteren Tutdere, “Son 16 ayda DAP gübrenin ton fiyatı 2.200 liradan 11 bin liraya, ÜRE gübrenin ton fiyatı 1.800 liradan 13 bin liraya, CAN gübrenin fiyatı ise, 1.000 liradan 8 bin liraya yükseldi. Gübre fiyatlarının artması çiftçilerimizin çoğunu, bu yıl gübresiz ekim yapmak zorunda bıraktı. Bu durum üretimi yarı yarıya düşürecek. Fakat iktidar her zaman olduğu gibi yine herhangi bir önlem almıyor” ifadelerini kullandı.

“İktidar üreticileri korumuyor, fahiş fiyat artışı yapan firmaları koruyor”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un başkanlığında toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin ‘üreticiyi ve vatandaşlarımızı fiyat baskısına karşı koruduk’ açıklamasına tepki gösteren Tutdere, “3 bakan oturmuş, bugün bir açıklama yapmış ‘Üreticiyi ve vatandaşlarımızı fiyat baskısına karşı koruduk.’ demiş. Siz ne üreticilerimizi ne de vatandaşlarımızı korudunuz. Fiyat artışlarından gördüğümüz sizler, sadece fahiş fiyat artışı yapan firmaları koruyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Fiyat artışlarını bir an önce durdurun”

Fiyat artışları konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili yetkililere çağrıda bulunan Tutdere, gübrede yaşanan fahiş fiyat artışlarının bir an önce durdurulması gerektiğini aksi halde çiftçilerin bu yükü daha fazla kaldıramayacağını, gıda güvenliğinin de tehlikeye gireceğinin vurgusunu yaptı.

Tutdere, son olarak; “Tarım ve Orman Bakanlığına ve tüm yetkililere açıkça çağrıda bulunuyorum: Yaşanan fiyat artışlarını bir an önce durdurun. Aksi halde çiftçilerimiz bu yükü daha fazla kaldıramayacak, gıda güvenliğimiz de tehlike altına girecek” değerlendirmesinde bulundu.