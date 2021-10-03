CHP’li Tutdere: Adıyamanlı hemşerilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz

Milletvekili Tutdere, yeni yasama yılında da önceliklerinin yurttaşların sorunlarına çözüm üretecek, yaralarına merhem olacak çalışmalar yapmak olduğunu söyledi.

“Yoksulluğu son verecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz”

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında, “Her yasama yılında olduğu gibi yeni yasama yılında da önceliğimiz yurttaşlarımızın sorunlarına çözmek, vatandaşlarımızın yaralarına merhem olacak çalışmalar yapmak olacaktır” dedi.

AK Parti iktidarının yanlış politikaları sonucunda vatandaşların yoksullaştığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “AK Parti iktidarının yanlış politikaları sonucunda her geçen gün daha da yoksullaşan ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren yurttaşlarımızın yoksulluklarını sona erdirecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yurttaşlarımızı yaşam koşullarını iyileştirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz”

Vatandaşların beklentilerini karşılayacak çalışmaları aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Milletvekili Tutdere, “İşçilerimiz, memurlarımız, esnafımız, sanayicimiz ve gençlerimiz meclisten yaşam koşullarını iyileştirecek adımlar atılmasını bekliyor. Bizler bu beklentileri karşılamak için aralıksız çalışmalarımızı sürdürecek, tüm gücümüzle bu beklentilerin karşılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni yasama yılında da Adıyamanlı hemşerilerimizin ve tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.