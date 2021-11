CHP’li Tutdere: Adıyaman turizm konusunda ihmal edilmiş ve geri bırakılmıştır

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman doğası ile tarihi ile Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

“20 yıllık iktidar tarafından turizmin konuları çözülmemiş”

Adıyaman’ın kalkınması anlamında turizm çok önemli bir kaynağa sahip olduğuna dikkat çeken Tutdere, “Allah vermiş, tarih vermiş ancak biz verilen bu nimetleri bugüne kadar değerlendirmedik. Çoğu kez Adıyaman’ın turizmin geride bırakılması 20 yıllık iktidar tarafından turizmin konularının çözülmemiş olması meclis gündemine çok taşıdık. Soru önergeleri verdik takip ettik. Ancak bugüne kadar bu konuda iktidar beklenen hamleyi yapmadı ve gerekli düzeye turizm konusunda hak ettiği yere taşımadı. Burada bir toplantı yapıldı bizler ve iktidarın milletvekilleri vardı. Orada bu turizm konusuna değinildi. Adıyaman’ın turizm konusunda geri bırakıldığını ve orada bulunan bütün katılımcılar ve herkes kabul ettiler. Ve bu konuda herkes hemfikir Adıyaman turizm konusunda hak ettiği desteği ve kaynağı alamadı ve biz turizmde istediğimiz düzeyde değiliz. Tabi Adıyaman’ın tarihi yerlerini anlatmakla bitmez” dedi.

“Adıyaman’a hakkını vermiyorsunuz”

Adıyaman’da müze eksiliğini her fırsatta dile getiren Tutdere, “Adıyaman dünyanın 8. harikası olarak bilinen UNİSCO tarafından bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen çok tarihi bir yere sahip olan Nemrut Milli Parkına sahip. Bu bile tek başına dünyadaki çok sayıdaki seyahat acentesinin insanların buraya gelmesi için bir sebep. Ancak Nemrutla ilgilide geçmişten bugüne kadar baktığımızda gerekli desteğin ve yatırımların yapılmadığını görmekteyiz. Turizm ve nemrutla ilgili daha önce bakanlar gelip buralarda konuştular ama nedense sadece konuşup gidiyorlar. Buraya gelen bakan yardımcısına söz alarak neden Adıyaman’a hakkını vermiyorsunuz, neden müzemiz yok turizmle ilgili kaynaklar aktarmıyorsunuz diye sordum. İstediğimiz cevabı aldık mı tabi ki alamadık. Bakan söz alarak Türkiye’nin turizmi ile konuşarak top çevirdi. 20 yıldır ilimizin turizm konusunda bire yere gelmedi. Nemrut’un tanıtımı ile ilgili buraların kazandırılması lazım. Bugün Göbeklitepe ile Nemrut’u kıyasladığımıza zamana Göbeklitepe ile ilgili gelen turist sayısı Adıyaman’daki tüm turist sayısının en az on katı. Bu konu önemli biz bu konuyu parti olarak çok önemsiyoruz. Çünkü Adıyaman bu yoksulluğunu bu işsizliğini bu tür tarihi yerlerin zenginliklerini avantaja çevirerek aşabilir. Bunun en önemli ayaklarında bir tanesi turizmdir. Turizm konusunda 30 binden fazla tarihi eser olan ilimizde müzemiz yok. 2018 yılında iktidar partisi vizyon projesi olarak tüm billboardlara fotoğraflarını astılar. Panorama müzesi, arkeoloji müzesi yaptık, yapacağız 2018 yılında ihaleye ödeneği yetersiz olduğundan dolayı kimse katılmadığından dolayı iptal edildi. Daha sonra 2019 yılında yapılacaktı yapılamadı. 2020 yılında yatırım programından çıkarıldı. Bir kentte müze olmadan, buradaki tarihi eserler gün yüzüne çıkarılmadan insanların beğenisine sunulmadan turizmden nereye geleceğiz. Müzemi var ama çağın ve günümüzün koşullarını karşılayacak durumda değil, fiziki alt yapısı buna elverişli değil. Geçen haftalarda turizm çalıştayına katılan bakana bunu da söyledim. Buraya geliyorsunuz ama bir müjde veremiyorsunuz. Biz bu müzeyi şu tarihte bitireceğiz diyemiyorsunuz. Pirin Perre antik kentin Kommagene krallığının 5 kentinden biri olan Perre antik kentin ve buradaki kazı çalışmaları yıllardır yılan hikayesine döndü. Burayı biz tam anlamı ile yeterli kaynak aktarılsa buradaki kamulaştırma çalışmasında vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılansa taşınmazların evlerinin bedenleri tam anlamı ile verilse her zaman para var diyorlar, varsa neden yapmıyorsunuz. Paranın olmadığını ve ödeneğin gelmediğini bizler biliyoruz ve vatandaşların kamulaştırma parasını ödemediğinizde vatandaşlar haklarını mahkemede arıyorlar bu davalar yıllar sürüyor bizlerde bunu yakından takip edeceğiz” diye konuştu.

“AK Parti yeterince kaynağı Adıyaman’a aktarmıyor”

Tutdere, konuşmasının sonunda ise, “Burada Perre antik kentinde bütün çıplaklığı ile Roma çeşmesi, kaya mezarları, Planlı mağarası bir bütün olarak çıkarılsa açık hava müzesi olacak. Bu kenettin gözden kaçan büyük bir hazinesi sulara gömüldü. Samsat eski ismi ile Samasota Kommagene krallığının başkenti o başkentin bulunduğu bölge sulara gömüldü. Hiçbir tedbir alınmadan aslında burada onu deniz altı diye bir turizm var. Onu bile bir çalışma ile oradan deniz altı turizmine açıp orda da farklı bir turizm yapılabilir. Yani turizmin konusunda ben meclise gittiğimden bu yana hem bütçe görüşmelerinde hem de genel kurulda defalarca dile getirdim. Ama hak ettiğimiz yerde değiliz. Raylı sistem yapılacak diyorlar bunu da UNESCO kabul etmesi lazım kabul olmasa bir proje yapamıyoruz. Tamam, bunu anlatırken konuşurken UNESCO olduğunu bilmiyor musunuz? Siz gelip bunu kamuoyuna açıkladınız raylı sistem yapacağız diye bende biliyorum nemrutla ilgili daha önce Danıştay’a dava açmış ve çokta emek vermiş bir milletvekiliyim UNESCO söylemesine rağmen Nemrut’ta bunun sözünü verdi. O zaman dersine çalışmadan mı gelip bunu söyledi. Yada vatandaşlarımızın duyguları ile oynadı. Onu her zaman söylüyoruz bir söz verdiniz yerine getirin getiremiyorsanız, alternatif proje ortaya koyun orada bir vatandaşımız rahatsız olduğunda bir sağlık ocağı bile yok. Yani buradaki turizm alt yapısını hotelinden ulaşımına kadar Adıyaman’a Ankara’dan direk uçuş var. Sadece İzmir, Antalya Adıyaman’da direk uçuşlar yok. Mardin’e bazı uçak firmaları günde iki defa uçuş koymuş. Oralara tarihi ve turistlik alanlara baktığımızda Adıyaman kadar vardır veya yoktur. Burada aslında hem yerel yönetimler hem de genel iktidarın tavrından kaynaklanan bir sorun var. Bu kentin karayolları tabelalarından boyalar ile kapatılması konusunda ne bir soruşturma var nede bir açıklama var. Soruyorum kimdi bunlar bu Adıyaman’a düşmanlık yapanlar kimlerdi? Bunları bulun, yargının önüne çıkarın, tabelaya bile hazmedemeyen bir anlayış oluyor. Bu Adıyaman için büyük bir ayıp buradaki yetkililerin buna müdahale etmesi ve tespit etmelerini istiyorum. Adıyaman’daki turizm canlanması yatırımların gelmesi konusunda ne gerekiyorsa yapıyoruz. Daha önce Turizm Bakanlığı Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin eksenli bu illeri kapsayan bir açıklama yapmışlardı. Adıyaman’ı saymadıklarından dolayı meclisi ayağa kaldırdık. Bunun sayesinde Adıyaman’ı bu şehirlerin içerisine kattılar. Şimdi Mezopotamya projesi var. Mezopotamya projesinin Adıyaman ayağını siz sağlam yapmadığınız sürece projenin de hayata geçmesi mümkün değil burada bir ayrımcılık var. Çevre illere baktığımızda Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin baktığımızda turizm konusunda AK Parti yeterince kaynağı Adıyaman’a aktarmıyor. Ve bazı şeyleri bilerek isteyerek geri bırakıyor. Onun için turizm konusu Adıyaman’da ihmal edilmiş ve geri bırakılmış bir konudur” ifadelerine yer verdi.