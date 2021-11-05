CHP’li Tutdere: Adıyaman olarak bu bütçeden hakkımızı istiyoruz

Milletvekili Tutdere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Adıyaman olarak bu bütçeden hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı teslim edecek misiniz?” diye sorarak, Yaylakonak ve Kömür Beldeleri ile Koçali, Doğanca ve Yukarınasırlı Köyleri için okul istedi.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Tutdere, “Adıyaman'da bakanlığınızın sorumluluk alanına giren alanlarda çok eksik var, çok ihtiyaç var. Merkez Yaylakonak ve Kömür beldelerimizin lise binasına, Koçali köyümüzün ortaokul binasına, Samsat ilçemizin Doğanca köyünün ilkokul binasına, Gölbaşı ilçemizin Yukarınasırlı köyümüzün lise binasına ihtiyacı var” dedi.

Adıyaman olarak bütçeden haklarını isteyen Tutdere, “Bu bölgelerimizdeki okul ihtiyaçlarını dışında derslik ihtiyacımız ve öğretmen ihtiyaçlarımız da var. Bu ihtiyaçların giderilmesini talep ediyoruz. Gerekli ödenekler ayrılarak Adıyamanlı hemşerilerimin bu acil ve önemli taleplerinin bir an önce karşılanmasını talep ediyoruz. Adıyaman olarak bu bütçeden hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı teslim edecek misiniz?” diye konuştu.