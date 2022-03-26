CHP'li Tutdere açıkladı: Adıyaman’da 53 kişilik kadroya 25 bin başvuru - Videolu Haber

"Ülkenin dört bir yanında işsizlik kol gezerken siz rahat koltuklarınızdan seyrediyorsunuz"

Sağlık Bakanlığı’nın açtığı sürekli işçi alımına yapılan rekor başvuruyu TBMM gündemine taşıyan CHP’li Tutdere, “Derinleşen ekonomik kriz, zamlar, hayat pahalılığı ülkemizde milyonlarca vatandaşımızın canını yakmaya, gençlerimizin hayallerini yıkmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında işsizlik ve yoksulluk kol gezerken iktidar olarak siz, rahat koltuklarınızda sadece tabloyu izliyorsunuz. Basiretsizliğiniz ve ekonomideki beceriksizliğiniz yüzünden işsizler ordusu her gün büyüyor. Sayenizde her evde işsizler var, 81 ilde yoksullar var. Ülkeyi bu hâle siz getirdiniz. Seçim bölgem olan Adıyaman'da, Sağlık Bakanlığı’nın İş Kur aracılığıyla yapacağı 53 kişilik sürekli işçi alımındaki 19 kişilik temizlik personeli kadrosu için aralarında üniversite mezunlarının da bulunduğu 17 binden fazla kişi müracaat etti. Buradan iktidara çağrı yapıyorum. İşsizliği önleyecek tedbirleri alın, yazıktır, günahtır, ayıptır diyorum.” ifadelerini kullandı.

“2 Bin 170 üniversite mezunu temizlik personeli olabilmek için mücadele ediyor”

Başvuru sayılarını tek tek açıklayan Tutdere, “19 kişilik Temizlik Personeli kadrosuna 17 bin 86 kişi, 6 kişilik şoför kadrosuna 4 bin 88 kişi, 9 kişilik güvenlik görevlisi kadrosuna bin 873 kişi, 6 kişilik klinik destek elemanı kadrosuna 697 kişi, 1 kişilik biomedikal kadrosuna 26 kişi, 1 kişilik marangoz kadrosuna 64 kişi, 4 kişilik elektrikçi kadrosuna 509 kişi, 4 kişilik sıhhi tesisat kadrosuna 56 kişi ve 3 kişilik Bilgisayar Sistem kurulum kadrosuna 251 kişi başvuru yapmış. 35 bini aşkın kayıtlı işsizin bulunduğu Adıyaman’da açılan 53 kişilik sürekli işçi kadrosuna yaklaşık 25 bin kişi başvurmuş. Geçtiğimiz yıl temizlik personeli kadrosuna başvuranların büyük çoğunluğunun üniversite mezunu olduğunu gündeme taşımıştık. Bakanlık ve İş Kur bu kez önlem almış temizlik personeli kadrosuna lisans mezunlarının başvuramayacağını özel şart olarak koşmuş. Buna rağmen sadece Adıyaman’da 5 bini aşkın üniversite mezunu açılan sürekli işçi alımı ilanında yer alan kadrolara başvuru yapmıştır. Bütün bunlar işsizliğin Adıyaman’daki acı tablosunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.” dedi.

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