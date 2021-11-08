CHP’li Tutdere: 2023 yılı Adıyaman’ın yılı olacak

Badem konusunda Adıyaman ile Mersin arasında tatlı bir rekabetin olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere, “Son yıllarda aldığı mesafe bakımdan Adıyaman için önemli bir tarım ürünü olan badem konusunda Adıyaman ile Mersin arasında tatlı bir rekabet var. Şu anda birincilik yarışı başladı. Ağaç bakımından Adıyaman birinci, üretim bakımından ise Mersin birinci. İnşallah önümüzdeki yıl üretimde de birinci olacağız” dedi.

“Adıyaman’ı Türkiye'de hak ettiği yere getireceğiz”

Mersin Adıyamanlıların ikinci evidir ifadelerini kullanan ve Mersin’in Adıyaman için önemini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Adıyamanlılar stresi Mersin’de atarlar, Mersin'de dinlenirler, huzuru Mersin’de bulurlar. Onun için Mersin Adıyaman’ımız için, insanımız için gerçekten eşsiz bir şehirdir. Bu tür etkinliklerle, bu tür organizasyonlarla hem kardeş iki şehrimiz arasındaki ilişkiler gelişecek, hem de kentler arasındaki kültürel dayanışma artacak. Biz hem Adıyaman’ı hem de Mersin’i Türkiye'de hak ettiği yere getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Adıyaman’ımızın değerlerini ve lezzetlerini başka şehirlere tanıtmamız gerekiyor”

Mersin’de düzenlenen etkinliğin bir başlangıç olduğunu ve 2023 yılının Adıyaman’ın yılı olacağını vurgulayan Tutdere, “Bundan sonraki etkinlikler ve organizasyonlar büyüyerek devam edecek. Badem Birliği Başkanımıza hem de diğer illerdeki hemşerilerimize buradan çağrı yapıyoruz. Mersin’i örnek alsınlar. Adıyaman’ımızın değerlerini, lezzetlerini başka şehirlere de tanıtmamız gerekiyor. Bu festival bir başlangıç olacak ve daha güzellerini yapacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi daha da artıracağız. Organizasyonda emeği geçen, vakıf başkanımıza, badem birlik başkanımıza, hemşerilerime ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca, bizlere bu imkanları veren Mersin’in yürekli, cesur, sosyal demokrat Belediye Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Adıyaman önümüzdeki yıllarda hak ettiği yere gelecek, 2023 yılı Adıyaman ile Türkiye’nin yılı olacak” ifadelerini kullandı.