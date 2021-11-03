CHP’li Tutdere: 20 yıldır Çelikhan ve Sincik yollarını yapmayan iktidara yüklendi

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında; Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yaşanan yol sorunlarının yıllardır giderilmediğini bundan dolayı da bölge sakinlerinin büyük mağduriyetler yaşadığına dikkat çekti. Milletvekili Tutdere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve iktidara seslenerek, ‘hemşerilerimizin yol çilesini bir an önce bitirin’ çağrısında bulundu.

“Sincik ve Çelikhan bağlantı yolları onca söze rağmen yıllardır yapılamadı”

Milletvekili Tutdere, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yaşanan yol sorununun yıllardır çözülmediğini, bundan dolayı da bölge sakinlerinin büyük mağduriyetler yaşadığını ifade etti.

Kahta-Sincik, Adıyaman-Çelikhan bağlantı yollarının her seçim döneminde söz verilmesine rağmen bir türlü yapılmadığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Doğal güzellikleri, yüzen adaları; balı, tütünü ve çalışkan insanlarıyla Türkiye'de isimlerini sık sık duyduğunuz Çelikhan ve Sincik ilçelerimizin yol sorunu bir türlü çözülmedi. Kahta-Sincik, Adıyaman-Çelikhan bağlantı yolları her defasında söz verilmesine rağmen bugüne kadar yapılamadı” dedi.

“Her defasında oy aldınız ancak vatandaşları yol çilesiyle baş başa bıraktınız”

Özellikle Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yaşayan yurttaşların yolun bir türlü yapılmamasından dolayı yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Özellikle Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yaşayan hemşehrilerim, yol güzergâhlarında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız ve yolu kullanan tüm yurttaşlarımız yolun bir türlü yapılmamasından dolayı büyük mağduriyetler yaşıyor. İktidarınızın yirminci yılı geride kaldı. Söz verdiniz ama bir türlü yapmadınız. Her defasında oy aldınız ancak vatandaşlarımızı yol çilesiyle baş başa bıraktınız” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tutdere, konuşmasının sonunda Sincik ve Çelikhan bağlantı yolları için ulaştırma bakanına çağrıda bulunarak, şunları söyledi: “Yolun bir an önce yapılarak bölge sakinlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Çelikhanlılar, Sincikliler ve Adıyamanlı hemşerilerim adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile iktidara sesleniyorum: İlçelerimizin yollarını yapmak için daha neyi bekliyorsunuz? Halkımızın sesini duyun ve yol çilesini bitirin.”