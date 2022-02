CHP'li Köseler: Evine et girmeyen vatandaş, şimdi sebzeye bile ulaşamıyor

Türkiye'de son yapılan zamlara tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler, "Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kısacası iğneden ipliğe kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor."dedi.

"Gıda fiyatları cep değil artık can yakıyor"

Anne ve babalar manavların önünden geçerken çocuklarının gözünü kapattıklarını öne süren Köseler,"Anayasa değişikliğiyle "tek adam" rejimine geçilmesinin ardından, ülkede istikrarsızlık her geçen gün artarak devam etmekle saray iktidarının zam yapmaya doymadığı günleri hep beraber yaşıyoruz . Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları, vatandaşlarımıza da ekonomik buhranları yaşatmaya devam ediyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kısacası iğneden ipliğe kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın Pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş esnaf kira parasından çok elektrik faturası ödüyor. Kaybeden vatandaş olurken, kazanan saray ve yandaşları. Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı, elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya devam ediyor üstelik de elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, yine memur, emekli, esnaf ve çiftçi oldu. AK Parti iktidara geldiğinde asgari ücretle 10 çeyrek altın alınabiliyorken; bugün asgari ücretle sadece 3 çeyrek altın alınabiliyor Mazot fiyatları çiftçiyi üretemez hale getirdi. Benzin fiyatları araç sahiplerine kontak kapattırdı. Gıda fiyatları cep değil artık can yakıyor. Evine et girmeyen vatandaş, şimdi sebzeye bile ulaşamıyor. Halk ekmek büfelerinin önünde kilometreyi bulan kuyruklar oluşuyor. Ana babalar manavdan geçerken çocuğunun gözünü kapatır alışverişe giderken çocuğunu götüremez oldu yeni doğan bebeklerde mama alınamadığı için erken aylarda ek gıdaya başlanır duruma geldik Kısacası uçurmayı vaat ettikleri ülkeyi, uçurumun kenarına getirdiler. Çay simit hesabı ile iktidara gelenler, milleti ekmeğe muhtaç ettiler! Yıllardır kaşıkla verip kepçeyle aldılar. Başarısızlıklarını gizlemeye çalıştılar, suni gündemler ile halkın gündemini unutturmaya çabaladılar. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor, algı operasyonları vatandaşta karşılık bulmuyor."şeklinde konuştu.

"Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız"

Halkın yoksullaştırılmasına ve sefalete sürüklenmesine izin vermeyeceklerini aktaran Köseler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vaziyet bu haldeyken yaşanılan bu mağduriyetler karşısında zamlar geri alınana kadar her zaman olduğu gibi mağdurların yanındayım ve genel başkanıma desteğim. Halkımıza bir kez daha söz veriyoruz. Bizler halkın yoksullaştırılmasına sefalete sürüklenmesine ülke kaynaklarının tüketilmesine izin vermeyeceğiz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız."