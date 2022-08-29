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CHP'li Buluş'un, 30 Ağustos mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, '30 Ağustos Zafer Bayramı' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:36
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CHP'li Buluş'un, 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin 100. yıldönümünde,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Ulusal Kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi
30 Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı; kadınıyla çocuğuyla, ordusuyla, toplumun tüm kesimleri ile; dil, din, ırk, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin hep birlikte verdiği bir savaşın ve ulusal benliğini kurtardığı ve Zafer Destanının yazıldığı gündür.
Türk Ulusu Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde; Kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, 30 Ağustos Zaferi ile tüm Dünya'ya ve mazlum halklara da örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bu duygu düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, tüm ulusumuzun Zafer Bayram'ını 100.Yılında en içten duygularla kutluyorum."

 

Kaynak: PHA
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