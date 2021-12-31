CHP'li Buluş'tan yeni yıl mesajı

CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, 2022 yılının başta Adıyaman olmak üzere tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini dileyerek, “Adıyaman ve Ülkemiz olarak zor günler yaşadığımız bir yılı daha geride bıraktık. Fakat umudumuzdan ve mücadele anlayışımızdan asla taviz vermedik, bu mücadele ve Adıyaman 'a olan sevgimiz ve inancımızla 2021 yılını geride bırakırken, geleceğe ümitle bakacağımız yeni bir yıla merhaba diyoruz.”dedi.

2022'nin birlik ve beraberliğin pekiştiği, umutların gerçekleştiği bir yıl olmasını dileyen Buluş, “Her yeni yıl bir umuttur. Umut dolu karşıladığımız 2022 yılının başta Adıyaman'ımız olmak üzere ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini temenni ediyor, 2022'nin birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, umutların gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum.”şeklinde konuştu