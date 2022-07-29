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CHP'li Buluş'tan Muharrem ayı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Muharrem ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

29 Temmuz 2022 Cuma 19:30
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CHP'li Buluş'tan Muharrem ayı mesajı

Muharrem orucu Muharrem ayında İmam Hüseyin ve yakınlarının katledilmesi sonucu da bir yasa dönüşen bir olduğunu ifade eden Buluş,"Matem orucu zalime karşı mazlumun haksıza karşı haklının güçlüye karşı güçsüzün kötüye karşı iyinin yanında yer almanın zalimin zulmüne boyun eğmeyenlerin, Kerbala’nın acısını hissederken yas-ı matem orucu tutmaya niyet edenlerin Ehlibeyt yolunda yürüyenlerin ortak bir değerdir her dine her mezhebe her inanca saygı duyan ve hoşgörü ile bakan dil, din, ırk, renk ayrımı yapmayan asli doğruluk, dostluk, merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi meyvesi sevgi hamuru ile yoğrulmuş insanı kâmil ve erdemli insan Allah sevgisi ile edepli ve ahlaklı yaşamın temeline oturtan insani yücelten insanın ahlaklı ve karakterli yaşam ilkelerini belirleyen Hz. Muhammet ( S.A.V ) ve Hz. Ali’  den gelen neslin inancında, felsefesinde, itikadın da, sevgisinde Hz. Muhammet’ e ( S.A.V. )ve onun Ehlibeyt’ ine canı gönülden aşk-ı muhabbetiyle bağlı olan Allah rızası için tutulan Muharrem orucu Muharrem ayında İmam Hüseyin ve yakınlarının katledilmesi sonucu da bir yasa dönüşen bir oruçtur aleviler onların sevgisiyle sevilmişler kederiyle kederlenmişler acılarına ağlamışlar gördükleri zulmede yas tutmuşlar."dedi.
Zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesini dileyen Buluş, mesajının devamını şöyle dile getirdi:
"Bu duygu ve düşüncelerle Milletimizin, değerli hemşerilerimizin ve tüm İslam Âleminin Muharrem ayı birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum"

 

Kaynak: PHA
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