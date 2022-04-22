CHP'li Buluş'tan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı

'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı yayınlayan CHP'li Buluş,"Bugün 23 Nisan, tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi, bir ulusun kendi kaderini tayin ettiği ve geleceğini temsil eden çocuklarıyla birlikte bayrama dönüştürdüğü o özel gün. Milli egemenliğimizin 102. yılını Türk milleti olarak hep birlikte büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Ordularının terhis edildiği, başkenti ve önemli şehirlerinin işgal edildiği bir ülkede, milli mücadele ruhu ile Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisini kurmuşlardır. Büyük Millet Meclisi’nin bir kurtuluş mücadelesi vermesi, yeni bir ülkeyi kurup, cumhuriyeti ilan etmesi, bizleri modern dünyanın bir parçası haline getirecek olan devrimleri yapması, TBMM’yi haklı olarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi ve beyni yapmıştır."dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin onların omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir"

23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin onların omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesi olduğunu ifade eden Buluş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Bayram olarak armağan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Türk Milletinin geleceği bugünkü çocukların ise, ilim, irfan ve ahlak anlayışıyla daha büyük ve parlak yollar katedeceklerine inanıyorum. Çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin onların omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir.

Bu duygularla, 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, meclisimizde kuruluşundan itibaren hizmeti geçen tüm büyüklerimizi ve bu kuruluşun mimarı aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın ve Aziz Türk Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum"