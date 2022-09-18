CHP’li Buluş’tan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı

Buluş mesajında," Milli mücadelenin dönüm noktalarından Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921'de Mareşal ve Gazi rütbelerinin verilmesi ile birlikte 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Vatanımızın kurtarılması, Cumhuriyetimizin kurulması ve bugüne kadar gelen süreçte her türlü düşman ve tehdide karşı korunmasında, canını hiçe saymış tüm Gazilerimiz bizim başımızın tacı ve yarınlarımızı borçlu olduğumuz kahramanlarımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliği için ön saflarda yer alan, canlarını siper eden şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugün ay yıldız bayrağımız altında bir aradayız. Bu eşsiz vatanın, bu güçlü cumhuriyetin, bağımsızlığımızın nasıl kazanıldığının ve inşa edildiğinin en büyük göstergesidir Gazilerimiz. Cepheye ve vatani görevini yapmak için asker ocağına giderken geride eşini, evladını, anne ve babasını bırakarak bu kutsal göreve koşarak gitmişlerdir. Vatanın namusu, bağımsızlık, özgürlük ve cumhuriyet için kendi canlarını hiçe sayarak çarpışan, görev yapan gazilerimiz, şehitlerimizle birlikte bizim en kıymetli değerlerimizdir.”dedi.

Gazilik vatanın kurulmasında, kurtarılmasında ve korunmasında minnetle tarif edemeyecek bir makam olduğunu ifade eden Buluş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vatanın kurulmasında, kurtarılmasında ve korunmasında borcumuzu ödeyemeyeceğimiz, minnetimizi tarif edemeyeceğimiz bir makamdır gazilik. Bu makama ulaşmış olan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda olmayan tüm gazilerimizi özlem ve rahmetle anıyor, Gazilik unvanını almış ve hayatta olan tüm kahramanlarımıza da minnetimizi sunuyor, hayatlarının her anında Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanlarında olduğumuzu ifade etmekten onur duyuyorum”