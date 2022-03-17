Galeriler Yazarlar
Adıyaman 0
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.133,59
ALTIN
917,91
DOLAR
14,70
STERLİN
19,40
EURO
16,37

CHP’li Buluş’tan ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ nedeniyle mesaj yayınladı.

17 Mart 2022 Perşembe 19:16
2 Okunma
CHP’li Buluş’tan ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ mesajı

Çanakkale geçilmez sözü ile hafızalara kazınan Çanakkale Savaşları tarih sahnesindeki en büyük hesaplaşması ve eşsiz destanı olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, “Çanakkale geçilmez sözü ile hafızalara kazınan Çanakkale Savaşları, Yüce Türk Milleti’nin tarih sahnesindeki en büyük hesaplaşması ve eşsiz destanıdır. Bir milletin sömürgeci politikayı alt ettiği bu büyük zafer, Anadolu coğrafyasını sonsuza kadar Türk vatanı kılmıştır. Öncelikli hedefleri topraklarımızı paylaşmak, ulusumuzu köleleştirerek insanımızın canını, kanını,  kaynaklarımızı ve emeğimizi sömürmek amaçlı girişimlerin en önemli duraklarından birisi, 1914-1918 tarihleri arasında, emperyalist güçlerin dünyayı paylaşım savaşı olarak nitelendirebileceğimiz Çanakkale Zaferi, Türk ve dünya tarihinin akışını değiştiren, bölgesel ve küresel denklemleri yenileyen stratejik bir diriliştir. Ulu Önder Atatürk'ün verdiği Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum emri ile birlikte kazanılan 18 Mart Çanakkale Zaferi olağanüstü özverilerle, kan, gözyaşı ve nice can pahasına ulaşabildiğimiz bağımsızlığımız ve Cumhuriyetimize, çok büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımıza sahip çıkma bilinç ve irademizin tazelendiği, güçlendiği günü ifade eder savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılmıştır.Bugün Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümünde başta; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu uğurda canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, saygıyla anıyoruz” dedi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye Başkanı Kılınç: AK Parti olarak ilimiz için var gücümüzle çalışıyoruz
Belediye Başkanı Kılınç: AK Parti olarak ilimiz için var gücümüzle çalışıyoruz
Milletvekili Tutdere Sağlık Bakanını ziyaret ederek Adıyamanlıların taleplerini iletti
Milletvekili Tutdere Sağlık Bakanını ziyaret ederek Adıyamanlıların taleplerini iletti
Dağtekin: Personel alımında mülakat yapılmayacak
Dağtekin: Personel alımında mülakat yapılmayacak
Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”
Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”
Başkan Kılınç'tan, Başkan Emre ve Sümer'e ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Başkan Emre ve Sümer'e ziyaret
Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber
Başkan Binzet Çanakkale Zaferi’ni kutladı
Başkan Binzet Çanakkale Zaferi’ni kutladı
HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber
HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın yol projelerini takip etmeye devam ediyor
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın yol projelerini takip etmeye devam ediyor
Sağlıkçılara yönelik yeni düzenlemeler masaya yatırıldı
Sağlıkçılara yönelik yeni düzenlemeler masaya yatırıldı
Ulubey: Cennet gibi tarım ülkesini çöle çevirdiniz
Ulubey: Cennet gibi tarım ülkesini çöle çevirdiniz
Başkan Aydın: Ülkemiz diplomaside gücünü ortaya koymuştur
Başkan Aydın: Ülkemiz diplomaside gücünü ortaya koymuştur
Milletvekili Tutdere: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız
Milletvekili Tutdere: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız
Başkan Aydın'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Başkan Aydın'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
CHP'li Buluş: Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir
CHP'li Buluş: Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir
AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor
AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi
TBMM Milli Savunu Başkanı Aydın: Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi
TBMM Milli Savunu Başkanı Aydın: Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi
Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
CHP'li Bozat: Cari açık kapatılamaz halde
CHP'li Bozat: Cari açık kapatılamaz halde
CHP'li Binzet: Kötü yönetimin sonucu kriz hallerinde daha da derinden hissediliyor
CHP'li Binzet: Kötü yönetimin sonucu kriz hallerinde daha da derinden hissediliyor
Başkan Aydın: Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız
Başkan Aydın: Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız
CHP’li Tutdere: Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin
CHP’li Tutdere: Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde Ömer b. Abdulaziz’i anlattı
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde Ömer b. Abdulaziz’i anlattı
Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar
Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar
AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak
AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak
Tutdere: Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadın katlediliyor
Tutdere: Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadın katlediliyor
Siyasetçi Ulubey: Halen şiddete maruz kalan kadınlar var
Siyasetçi Ulubey: Halen şiddete maruz kalan kadınlar var
Başkan Aydın: Algı ve provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
Başkan Aydın: Algı ve provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
Başkan Aydın'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
Başkan Aydın'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim