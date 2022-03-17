CHP’li Buluş’tan ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ mesajı

Çanakkale geçilmez sözü ile hafızalara kazınan Çanakkale Savaşları tarih sahnesindeki en büyük hesaplaşması ve eşsiz destanı olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, “Çanakkale geçilmez sözü ile hafızalara kazınan Çanakkale Savaşları, Yüce Türk Milleti’nin tarih sahnesindeki en büyük hesaplaşması ve eşsiz destanıdır. Bir milletin sömürgeci politikayı alt ettiği bu büyük zafer, Anadolu coğrafyasını sonsuza kadar Türk vatanı kılmıştır. Öncelikli hedefleri topraklarımızı paylaşmak, ulusumuzu köleleştirerek insanımızın canını, kanını, kaynaklarımızı ve emeğimizi sömürmek amaçlı girişimlerin en önemli duraklarından birisi, 1914-1918 tarihleri arasında, emperyalist güçlerin dünyayı paylaşım savaşı olarak nitelendirebileceğimiz Çanakkale Zaferi, Türk ve dünya tarihinin akışını değiştiren, bölgesel ve küresel denklemleri yenileyen stratejik bir diriliştir. Ulu Önder Atatürk'ün verdiği Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum emri ile birlikte kazanılan 18 Mart Çanakkale Zaferi olağanüstü özverilerle, kan, gözyaşı ve nice can pahasına ulaşabildiğimiz bağımsızlığımız ve Cumhuriyetimize, çok büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımıza sahip çıkma bilinç ve irademizin tazelendiği, güçlendiği günü ifade eder savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılmıştır.Bugün Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümünde başta; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu uğurda canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, saygıyla anıyoruz” dedi.