CHP'li Buluş: Türkiye yoksullukta en üst seviyelere çıkarılmıştır

Derinleşen yoksulluk emekçilere, işsizlere, öğrencilere ve farklı kesimlere nefes alma imkanı bırakmadığını belirten Buluş, “Her geçen gün artan temel gıda fiyatlarının, ev kiralarının asgari ücretle yarışıyor olması; su elektrik, doğalgaz fiyatlarının çok yüksek olması, esnafın çiftçinin borç batağından çıkamaması, öğrencilerin barınamaması, gençleri gelecek için umutsuzluğa düşürürken, peş peşe intiharları da beraberinde getirmiştir. Derinleşen yoksulluk emekçilere, işsizlere, öğrencilere ve sayamadığımız farklı kesimlere nefes alma imkanı bırakmamıştır. Şimdi yapılması gereken gerçek anlamda toplumun hayatına dokunabilen, onların dertlerine kesin çözümler üretebilen halkçı bir politika izlemektir. Yoksulluğa detaylı çözümler üreten, ürettiği çözümlerin nasıl hayata geçeceğini açıklayan somut gerçekçi bir çalışma yapılmalıdır.”dedi.

Yüz yıllık sosyal, ekonomik tüm birikimler, değerler yerle bir olduğunu ileri süren Buluş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Maalesef ki; saraylardan ahkâm keserek garip gurebanın çilesine, dertlerine derman bulunamaz. Yüz yıllık sosyal, ekonomik tüm birikimlerimiz, değerlerimiz yerle bir edilmiş durumdadır. Neron misali ülke ateşe verilmiş durumdadır. Ülkemiz bir kişinin abuk sabuk maceralarına mahkum edilemez. En kısa zamanda ivedilikle seçim ve istikrar elzem olmuştur.”