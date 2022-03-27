CHP'li Buluş, Tekrardan kapatılan Göksu Köprüsü'nde incelemede bulundu

Batı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni bir birine bağlayan 200 metre uzunluğunda ve 2012 yılında teknik ekip tarafından incelenen Göksu Köprüsünün kolonlarının ve pabuçlarının açığa çıkmasına kum ocaklarının neden olduğu açıklanmıştı. Karayolları Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada kısa önce açılışı gerçekleştirilen Göksu Köprüsü geçtiğimiz günlerde tekrardan bakıma alınmasıyla trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

Yapımı yeni tamamlanan Göksu Köprüsünün bakıma alınmasıyla incelemede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş,"Köprü açıldıktan sonra üstünde insanlar veya araçlar geçerken çökseydi, bunun hesabını kim verecekti?" şeklinde sordu.

"Devletin parası boşa harcanırken, can ve mal kayıpları yaşanıyor"

Devletin parasının boşa harcandığını, projelerini çizen ve yapanlar insanların bilgili ve tecrübeli olmaları gerektiğini aktaran CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, şunları söyledi:

"Göksu Köprüsü açılışı yapılmadan bakıma alınması kamunun zarara uğratılması vatandaşlarımızın mağdur edilmesi bizi üzüyor. Köprüler önemli yerler. Buraların projelerini çizen ve yapanlar insanların bilgili ve tecrübeli olmaları gerekir. Ancak, günümüzde bu özelliklere pek değer verilmediği görülüyor. Devletin parası boşa harcanırken, can ve mal kayıpları yaşanıyor. Ya köprü açıldıktan sonra üstünde insanlar veya araçlar geçerken çökseydi, bunun hesabını kim verecekti?” diyerek, köprüyü yapanlardan hesap sorulmasını ve oluşan devlet zararının karşılanmasını istedi. Buluş, olayın takipçisi olacağız."