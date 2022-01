CHP’li Buluş: Önümüzdeki yıl buğday ürünlerinin fiyatları daha çok artacaktır

“16 aylık sürede gübreye 37 kez zam yapılmıştır”

Çiftçilerin bankalara borcu 125 Milyar TL’ye ulaştığını belirten CHP İlçe Başkanı Hüseyin Buluş,”Türkiye, AK Parti hükümetlerinin ithalata bağlı yanlış tarım ve hayvanlık politikaları nedeniyle temel gıda ürünlerinde şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş fiyat artışı ile karşı karşıyadır. Halkımız yüksek enflasyon ve pahalılık nedeniyle yeterli gıdaya ulaşmadığı için “yetersiz beslenme problemi” ortaya çıkmıştır. Araştırmalar, çocukların yetersiz beslendiğini ve kronik açlık nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların yüzde 3,5’i, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların ise yüzde 5,4’ü bodur kaldığını göstermektedir. Bölgede yaşayan erkek çocukların açlığa bağlı bodurluk oranı yüzde 6, kız çocuklarında ise yüzde 5,5 olarak belirlenmiştir. Yetersiz beslenmenin özellikle çocuklarda pek çok hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Çiftçilerin bankalara borcu 125 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2020 yılının hasat sezonundan bugüne kadar geçen 16 aylık sürede gübreye 37 kez zam yapılmıştır. Yeni zamlarla birlikte, taban gübresi denilen ve ekim sırasında kullanılan DAP Gübrenin ton fiyatı 16 ayda iki bin 200 liradan 11 bin liraya, bahar aylarında kullanılan ÜRE Gübrenin ton fiyatı 16 ayda bin 800 liradan 13 bin liraya yükselmiştir. Çoğu çitçimiz gübre fiyatının yükselmesi ve mazotun litresinin 11 TL’yi aşması nedeniyle buğday ekimi yapamamıştır. Önümüzdeki yıl buğday ürünlerinin fiyatları daha çok artacaktır.” dedi.

“72 milyon ton buğday ithalatına 19 milyar dolar harcanmıştır”

Çiftçiye destek sağlanmadığı için son 18 yılda buğday ekim alanı yüzde 30 azaldığını aktaran Buluş, “Ülkemiz 1980’li yıllarda kendisine yeten dünyada 7 ülkeden biri olmasına karşın AK Parti döneminde soğan, saman, patates, et, nohut mercimek, kuru fasulye, ay çiçek yağı, buğday ile hayvan yemi, gübre ithal eder hale getirilmiştir. Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde, çiftçiye destek sağlanmadığı için son 18 yılda buğday ekim alanı yüzde 30 azalmış, 72 milyon ton buğday ithalatına 19 milyar dolar harcanmıştır. Türkiye (9,66 milyon ton), 2020 yılında Çin’den (8,58 milyon ton) daha fazla buğday ithal ederek, dünyada en çok buğday ithal eden ülkesi olmuştur.” şeklinde konuştu

“Yem fiyatları son 11 ayda yaklaşık yüzde 50 oranında artmıştır”

Marketlerde sütün kilosu 12 TL ve kıymanın kilosu 80 TL çıktığını hatırlatan Buluş, konuşmasına şöyle devam etti:

“AK Parti hükümeti, üç tarafı denizlerle çevrili ve Anadolu yarım adasının geniş tarım, orman ve otlak alanları ıslah ederek üretimi teşvik etmek yerine, canlı hayvan, karkas et, kanatlı eti ve balık ithal ederek, Irak, Macaristan, Hırvatistan ve Norveç gibi ülkelerin çiftçilerini ve balıkçılarını sevindirmektedir. Ülkemizde yem fiyatları son 11 ayda yaklaşık yüzde 50 oranında artarken, çiğ süt fiyatı hiç artmadığı için zarar eden çiftçiler “süt ineklerini” kestirmek zorunda kalmıştır. Buna karşın marketlerde sütün kilosu 12 TL ve kıymanın kilosu 80 TL yükselmiştir. Türkiye sadece 2019’yılında 765 bin 768 baş canlı hayvan ve 5 bin 36 ton kırmızı et ithalatı yapmış ve bunun için 710 milyon 202 bin dolar ödemiştir. Buna karşın halka dönüp “Yerli ve Milli” olduklarını iddia etmektedirler. Halkımız son 20 yılda görüp yaşadıklarıyla, AK Parti’nin “ne yerli ne de milli olmadığının” farkındadır”