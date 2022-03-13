CHP'li Buluş: Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir

"Bu iktidar bir halk sağlığı sorunudur"

Altı yıl fakülte okuyup, ihtisas derken yılların emeğini çilesini çeken doktorların bir de mecburi hizmet ile ülkenin her bucağında hizmet verdiğini hatırlatan CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş,"Bir 14 Mart Tıp Bayramı günü yine geldi ve doktorlarımızın yıllardır dile getirdikleri sorunları bırakın çözmeyi; mevcut AK Parti iktidarı şimdi de hor görmeyi, küçümsemeyi layık görüp, hatta bu ülkenin doktorlarına isterseniz çekip gidin diyecek kadar acımasızlaşmıştır.

Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir. Altı yıl fakülte okuyup üzerine ihtisas derken yılların emeğini çilesini çeken doktorlarımız bir de mecburi hizmet ile ülkenin her bucağında hizmet vermişlerdir. Bugün doktorlarımız maddi çıkmazın içindedirler, maaşları 7-8 binden başlarken döner sermayeleri hiçbir zaman düzenli yatmayıp bugün çoğunun ki; bir depo benzin bile etmemektedir. Yılların emeği birikimi, hayat kurtarmanın bedeli maalesef AK Parti Türkiye'sinde dışlanmak ve ezilmişliğe hatta sefalete denk gelmektedir."şeklinde konuştu.

"Sadece iki ay içinde 57 doktor şiddete uğramıştır"

İktidarın yok sayan ve tepeden bakan tavırları ile kutsal mesleğe kara günler yaşatmaya devam ettirdiğini öne süren Buluş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oysaki pandeminin başında büyük özveri ile çalışan, günlerce annelerini babalarını, eşlerini çocuklarını evlerinin kapısından uzaktan izlemek zorunda kalan doktorlarımız, birçok kayıp vermiştir. O günler de doktorlarımızı halk balkonlarda alkışlayarak teşekkür ederken, bugün ki iktidar, yok sayan ve tepeden bakan tavrı ile bu kutsal mesleğe kara günler yaşatmaya devam etmiştir.

Devletin doktorlarını koruyamaması, özel sektöre kaymalarına sebep olmuş ve sağlık hizmeti ticarileşmiş tetkik ve tanı halini almıştır. Doktorlarımıza yapılan şiddet eylemleri, akp döneminde zirve yapmış ve Dr. Ersin Aslan gibi gencecik doktorlarımız hayata veda etmiştir. Bu kayıplar akp’nin pervasız politikalarının sonucudur. Sadece iki ay içinde 57 doktor şiddete uğramıştır. 2002 yılında 59 doktor yurt dışına çıkmak için belge istemişken, 2021’de bu sayı 1270’e çıkmıştır. Sürekli ve uzun nöbet saatleri, hekimlik onuruyla oynanması, meslek itibarına kastedilmesi, onca bedelle okuyup, sizi biz okuttuk diye birilerinin o emeklerinin üstüne çökmesi, şiddete uğrama riski, düşük maaş ücretleri, özel sektörde ticari baskı derken; doktorlarımız bu ülkede neden ve ne amaçla kalmak istesin? soruyoruz iktidara CHP iktidarında bu kemikleşmiş bezdiren sorunlar hızlı bir şekilde çözülecek, Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” şiarı tekrar vuku bulacaktır."