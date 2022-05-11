CHP'li Buluş: AK Parti'nin 20 yıldaki intihar bilançosu ortaya çıktı

Pandemi ile birlikte zor günler geçiren esnaf işçi, iş bulamayan canına kıymaya başladığını ve Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında geldiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş,"Türkiye’de2002-2022 yılları arasında artış gösterdi. Yoksulluk, işsizlik ve hayat pahalılığının başlıca sorunlar olduğu Türkiye’de, derinleşen ekonomik kriz halkı bunalıma sürükledi. Yoksulluğa bağlı olarak intihar vakaları artış gösterdi. Ortada bir buhran var. Pandemi ile birlikte zor günler geçiren esnaf işçi, iş bulamayan canına kıymaya başladı. Bu konu, Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında geliyor."dedi.

Tarihte kendi vatandaşını bu kadar hakir gören bir iktidar olmadığını savunan Buluş,"Biz geçinemediği için kendini yakan Gaziantepli hemşerim Eyüp Dal’ı, ataması yapılmadığı için intihar eden Merve öğretmeni, İsa öğretmeni, oğluna pantolon alamadığı için kendini asan İsmail Devrim’i, borcunu ödeyemediği için kendini yakan çiftçi Metin Çelik’i, çocuklarını ısıtamadığı için kendini yakan annemizi, Şanlıurfa’da "İşsizim ve açım" diyerek kendini ataşe veren gencimizi, Antalya’da, geçim sıkıntısı nedeniyle siyanürle intihar eden Selim Şimşek’i, dört kardeş olan Cüneyt -Oya - Kamuran ve Yaşar Yetişkin'i ve daha nicelerini unutmadık. Ama AK Parti iktidarı hiç hatırlamadı. Çünkü kendi ülkelerindeki vatandaşlar, çocuklar, bebekler yatağa aç girerken; onlar başkalarına destek vermekle, yandaşlarına peşkeş çekmekle meşguldüler. Tarihte kendi vatandaşını bu kadar hakir gören bir iktidar görülmemiştir." Şeklinde konuştu.

Vatandaşların pandemi karşısında yalnız bırakılması intihar vakalarını tetiklediğini öne süren Buluş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yönetilemeyen Türkiye’de insanlara dayatılan umutsuzluk, milyonlarca gencin gelecekten umudunu kesmesi ve yurttaşların pandemi karşısında yalnız bırakılması intihar vakalarını tetikledi. Ekonomik kriz ile artan iflaslar, biriken banka borçları ve katlanan çaresizlik vatandaşı canından vazgeçecek noktaya getirdi. 2020’de 5 binin üzerinde intihar girişimine müdahale edildiği ve 2021’de her ay 100’ün üzerinde insanımızın intihar ettiği verilerini yerel ve ulusal medyadaki haberlerden derledik. AK Parti döneminin en yüksek intihar verileri ile karşı karşıyayız.

2022 yılın dada intiharların artığını ve Adıyaman dada son bir haftada artan intiharların başlıca sebepleri ekonomik sıkıntıların ortaya çıkardığı psikolojik nedenlerden kaynaklandığı bilgileri verilmekte.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimiz günden itibaren, işsizliğe, yoksulluğa, açlığa, eşitsizliğe son vereceğiz. Ranta, peşkeşe değil, vatandaşlarımıza emek vereceğiz. Önlem alınmaması durumunda intihar girişimleri ve intihar vakalarının Adıyaman ve Türkiye genelinde daha büyük boyutlara ulaşacağı öngörülmektedir."