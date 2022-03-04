CHP'li Buluş: AK Parti olduğu sürece zam yağmuru devam edecek

Pazarda, 1 adet salatalık 5 lira, 1 adet domates 2 lira olduğunu öne süren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Çocukların yetersiz beslenmeden ötürü gelişim problemleri yaşayacağını belirtti.

"Çocuklar yetersiz beslenmeden kaynaklı gelişim problemleri ile karşı karşıya"

Tencerelerin boşaldığının altını çizen Buluş,"Bugün ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde tüm sosyal kimliklerden yurttaşımız sarayın yanlış politikaları altında ezilmiş ve yoksullaştırılmıştır. Olağanüstü bir reel enflasyon ile karşı karşıyayız. Sadece gıda enflasyonunda OECD ortalaması yüzde 6 iken Türkiye’de hemde TÜİK gibi tüm güvenilirliğini Saray rejimine peşkeş çekmiş bir kurumun rakamlarına göre, yüzde 54. Bugün pazarda; 1 adet salatalık, 5 lira, 1 adet domates, 2 lira, 1 adet patlıcan, 5 lira 1 adet biber, 2 lira. Saray mutfağından, baştaki şahsın haberi yoktur ama durum bu. Tencereler boş. İnsanlar, özellikle çocuklar yetersiz beslenmeden kaynaklı gelişim problemleri ile karşı karşıya."dedi.

"55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 1000 liraya çıktı"

Akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluştuğunu ve yapılan zamlar vatandaşın belini büktüğünü belirten Buluş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak saray iktidarının politikalarına akıl sır ermiyor. İnsanlar cephede savaşıyor bizim vatandaşlarımız da benzin ve mazot kuyruklarında yaşam mücadelesi veriyor. Çiftçi gübre bulamıyor, akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Neresinden bakarsanız inanılmaz bir mücadele söz konusu. Yapılan zamlar vatandaşın belini bükmüş durumda. AK Parti İktidarı tarihe Cumhuriyet dönemi boyunca en çok zam yapan iktidar olarak geçecektir. İktidarın enerji krizinde tek politikası doğrudan zam yapmak mı? Akaryakıta yapılan bu fahiş zamlar yarın bütün sektörlerin maliyetlerini de artıracak. Bu da vatandaşa daha fazla hayat pahalılığı olarak geri dönecek. Artık yeter. Bu zammı derhal geri çekin ve ÖTV'den karşılayın. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları 55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 1000 liraya çıktı. Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 120 geçti. Buradan anlaşılıyor ki; iktidar sebep, zamlar ise sonuçtur. Artık yeter. Vatandaşlarımızın yakasından düşün yeter. Milletin önüne sandığı en kısa zamanda getirin."