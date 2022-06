CHP'li Buluş: Adıyaman'da kapanan fırın sayısı 20'yi buldu

"Üretirken zarar ederek batıyoruz"

AK Parti'nin yanlış tarım politikaları nedeniyle artan fiyatların karşısında fırıncı esnafları kepenk kapatmak zorunda kaldığını ve Adıyaman'da ise 20'ye yakın fırın kapandığını belirten CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş,"Şuan herkes borç batağı içerindedir. Üretirken zarar ederek batıyoruz. Fırın işletmecilerinin un başta olmak üzere diğer girdi fiyatlarının yüksek olmasından dolayı zararına satış yaptıkları 200 gramaj ekmeğin 3 liradan satılmasının fırıncı esnafının kurtarmadığını un, yağ, susam, maya’ya yapılan zamlardan ötürü unlu mamul işletmecileri kepenk indirmeye başladı. Bugün 50 kilogram un çuvalı 420 liradan satılıyor."dedi.

"Tarım ve gıdada yanlış politikalarından esnaflarımız zarar görüyor"

20'ye yakın fırıncı kapandığını böyle giderse kepenk kapatmalar devam edeceğini ileri süren CHP'li buluş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda AK Parti iktidarının tarımda yanlış tutumlarından dolayı Adıyaman'da kapanan fırın sayısı yaklaşık 20'yi bulduğu. Böyle giderse birçok fırıncı esnafı kepenk kapatmaya devam edecek. Her gün esnafımız kepenk kapatıyor. Sıkıntı büyük, bir an önce buna bir çözüm bulması lazım, aksi halde birçok esnaf sıkıntılı bu sayının ilerleyen günlerde artabileceğini şu anda fırıncılar servisleri kısıtlayarak. Tezgâhından asgari ekmek üreterek satış yapıyorlar. Esnafın bu feryadına sesiz kalan, AK Parti iktidarını da meslek odaları başkanlarının da gerçekleri görmelerinin zamanı geçiyor. AK Parti'nin ekonomide olduğu gibi tarım ve gıdada da yanlış politikalarından esnaflarımız zarar görüyor. Kentin bir çok noktasında fırıncı esnafları kepenk kapatırken, ekmek almakta zorlanan halk ise fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Halkın gördüğünü fakat iktidarın bir türlü görmek istemediği ve gerçeklerle yüzleşemediği günlerden geçiyoruz. Bir an önce bir önlem alınmaz ise kıtlıktan, pahalılıktan sorunlar daha büyüyerek devam edecektir."