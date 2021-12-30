banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 8
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,893.83
ALTIN
757.77
DOLAR
13.12
STERLİN
17.76
EURO
14.88

CHP'li Buluş: 2021 yılı biterken Türkiye’nin can yakan ekonomik sorunları derinleşti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, yanlış ekonomik politikalarla ülke iflasa sürüklendiğini ve hükümet, "Çin Üretim Modeline Geçtik", ihracatı artıracağız diyerek toplumu oyaladığını ileri sürdü.

30 Aralık 2021 Perşembe 10:04
12 Okunma
CHP'li Buluş: 2021 yılı biterken Türkiye’nin can yakan ekonomik sorunları derinleşti

"Paramız, döviz karşısında adeta pula dönmüştür"
Türkiye'nin 3 ayda ekonomik buhran yaşadığını belirten ileri süren CHP'li Buluş,"Ülkemizde özellikle son 3 ayda ekonomik buhran yaşanmaktadır. "Faiz sebep enflasyon netice" söylemiyle iktisat biliminde karşılığı olmayan bir teori ileri sürülmüş ve bunun sonucunda 15 Eylül 2021 tarihinde 1 Dolar 8,45 TL’den, 20 Aralık akşamı 18.36 TL’ye kadar yükselmiştir. Paramız, döviz karşısında adeta pula dönmüştür. Dolar yükseldikçe başta gıda, petrol, gübre ve tekstil ürünleri olmak üzere her şeyin fiyatı haftalık ve hatta günlük artmıştır. Ekmek 2,5 TL’ye, 1 kg süt 12 TL, 1 kg kıyma 80 TL ve 1 kg un 8 TL’ye yükselmiştir."dedi.
"Döviz artışını da dış güçlere bağlamışlardır"
Cumhurbaşkanı 19 Aralık 2021 tarihinde "Nas neyi gerektiriyorsa onu yapacağını" belirterek toplumsal kaygıyı ve gerilimi artırmış ve doların tavan yapmasını sağladığını aktaran Buluş,"Yanlış ekonomik politikalarla ülkemizi iflasa sürükleyen hükümet, "Çin Üretim Modeline Geçtik", ihracatı artıracağız diyerek toplumu oyalamıştır. Döviz artışını da dış güçlere bağlamışlardır. Cumhurbaşkanı 19 Aralık 2021 tarihinde "Nas neyi gerektiriyorsa onu yapacağını" belirterek toplumsal kaygıyı ve gerilimi artırmış ve doların tavan yapmasını sağlamıştır. Ancak 20 Aralık akşamı bankalar kapandıktan sonra "Kur Garantili Mevduat Hesabı" uygulanacağı açıklamış ve aynı gece Merkez Bankası arka kapıdan 7 Milyar Dolar satarak 1 Doları 12 TL’ye düşmüştür. Önce Dolar kasten 18 TL yükseltilmiş, daha sonra 12 TL düşürülmüştür. Demek ki; yıllardır söyledikleri "Dış Güçler Doları Yükseltiyor" ifadesi halkı yanılmak ve oyalamak için söylenmiştir. Doların bir gecede düşürülmesi, elinde doları olan küçük tasarruf sahibi milyonlarca insanımızın zarar etmesine neden olmuştur. Maliye Bakanının "kurdaki köpük gitti", "çarpılan küçük yatırımcı oldu, her zaman onlar kaybeder" dediği kişiler alın teri ve namusu ile kazandığı parasının değer kaybetmemesi için dövize yatıran onurlu emekçi halkımız olmuştur. Cumhurbaşkanı 1 Doların 3,51 TL (2016), 4,73 TL (2018), 5,80 TL (2019) ve 7,89 TL (2020) olduğu 2016-2020 yılları arasında, toplam dört kez dövizinizi bozdurun çağrısı yapmasına rağmen neden dövizin yükseltildiği 15 Eylül 20 Aralık 2021’den önce dövizinizi bozdurun çağrısı yapmamıştır. "şeklinde konuştu.
"Sistemi yoksul halkımızı çarpacaktır."
Bu model halkın geleceğini ipotek altına alarak derin yoksulluk ve yıkımdan başka bir şey olmadığını aktaran Buluş,"Ekonomik sorunları çözemeyen hükümet “Çin Modelinden” vazgeçerek “CİN” modeline geçmiştir. "Kur Garantili Mevduat Hesabı" ile Döviz garantili "çifte faiz" sistemi yoksul halkımızı çarpacaktır. Hükümet geçmediğimiz köprü, tünel ve otoyollara taşıt ve uçmadığımız havaalanlarına yolcu garantisi vererek halkımızın 20-30 yıl haraca bağlanması yetmezmiş gibi bundan sonra da dövizini bozdurarak bankaya yatıran zenginlerin parasına, "NAS" söylemini unutarak, "döviz garantisi ve vergilerden muaf tutulmuş faiz garantisi" getirmiştir. Hükümet bütün halktan topladığı vergileri, çok az zengine aktaracaktır. Bu garantiler halkımızdan alınan vergilerle hazineden karşılanacaktır. 1970’li yıllarda uygulanan ve hazineyi bir buçuk yılda iflas ettiren bu model sürdürülebilir bir ekonomik model değildir. Bu model halkımızın geleceğini ipotek altına alarak derin yoksulluk ve yıkımdan başka bir şey değildir. Hükümet bütün bu ekonomik başarısızlıkları gizlemek ve halkın gündeminden kaçırmak için CHP’li Belediyeleri hedef göstermekte ve seçimden kaçmanın türlü yollarını aramaktadır. Korkunun ecele faydası yok, seçim gelecek ve CHP ve Millet İttifakı ülkenin kaderine el koyarak, halkımızın sorunlarını çözecektir." ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Aydın, Adıyaman ve ilçelerdeki yatırımları inceledi
Başkan Aydın, Adıyaman ve ilçelerdeki yatırımları inceledi
CHP heyetinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
CHP heyetinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
İş İnsanı Karahan: Her yeni yıl yeni umut ve yeni bir başlangıçtır
İş İnsanı Karahan: Her yeni yıl yeni umut ve yeni bir başlangıçtır
Milletvekili Tutdere: Halk yetki verdiğinde ülkemizi güzel günlere taşıyacağız
Milletvekili Tutdere: Halk yetki verdiğinde ülkemizi güzel günlere taşıyacağız
Başkan Kılınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan takdir aldı
Başkan Kılınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan takdir aldı
'2021'in En Başarılı Milletvekilleri' açıklandı; Aydın o listede
'2021'in En Başarılı Milletvekilleri' açıklandı; Aydın o listede
AK Parti MKYK Üyesi Külünk'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti MKYK Üyesi Külünk'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret
CHP’li Bozat: Tütün üreticilerinin gergin bekleyişi sürüyor
CHP’li Bozat: Tütün üreticilerinin gergin bekleyişi sürüyor
AK Parti'den 'Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme' broşürü - Videolu Haber
AK Parti'den 'Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme' broşürü - Videolu Haber
CHP’li Bozat, Merkez Bankasının 'Mevduat' uygulamasını değerlendirdi
CHP’li Bozat, Merkez Bankasının 'Mevduat' uygulamasını değerlendirdi
Genel Başkan Erbakan: Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz - Videolu Haber
Genel Başkan Erbakan: Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz - Videolu Haber
CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti
CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti
Boynukara, Siyasal iklimi zehirleyen dinamikleri ele aldı
Boynukara, Siyasal iklimi zehirleyen dinamikleri ele aldı
Başkan Aydın: Adıyaman için bakanlıkların kapılarını aşındırıyoruz
Başkan Aydın: Adıyaman için bakanlıkların kapılarını aşındırıyoruz
AK Partili Dağtekin: Finans merkezi Londra bile bu hamleleri şaşkınlıkla izledi
AK Partili Dağtekin: Finans merkezi Londra bile bu hamleleri şaşkınlıkla izledi
Başkan Aydın: İlimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
Başkan Aydın: İlimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Tütüne hapis konusunda AK Parti ve MHP yine şaşırtmadı - Videolu Haber
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Tütüne hapis konusunda AK Parti ve MHP yine şaşırtmadı - Videolu Haber
CHP’li Bozat'tan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e ziyaret
CHP’li Bozat'tan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e ziyaret
Adıyaman’ın adı İstanbul’dan yankılandı
Adıyaman’ın adı İstanbul’dan yankılandı
CHP'li Buluş: Türkiye yoksullukta en üst seviyelere çıkarılmıştır
CHP'li Buluş: Türkiye yoksullukta en üst seviyelere çıkarılmıştır
Ulubey, Adıyaman'da yaşanan intihar vakaların araştırılmasını istedi
Ulubey, Adıyaman'da yaşanan intihar vakaların araştırılmasını istedi
Milletvekili Toprak: Adıyaman birçok güzelliğiyle ilgi odağı olacaktır
Milletvekili Toprak: Adıyaman birçok güzelliğiyle ilgi odağı olacaktır
Başkan Aydın'dan Akıncılar Beldesine doğalgaz müjdesi
Başkan Aydın'dan Akıncılar Beldesine doğalgaz müjdesi
Bakanlık’ta gündem 'Adıyaman'
Bakanlık’ta gündem 'Adıyaman'
Milletvekili Tutdere: Ekonomik kriz Adıyaman’daki intihar vakalarında büyük artışa neden oldu
Milletvekili Tutdere: Ekonomik kriz Adıyaman’daki intihar vakalarında büyük artışa neden oldu
'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' toplantısı yapıldı
'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' toplantısı yapıldı
Boynukara: Siyasette kadro değişimi ve süreklilik denklemini kurmak kolay değil
Boynukara: Siyasette kadro değişimi ve süreklilik denklemini kurmak kolay değil
TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Hedeflerimize adım, adım ilerliyoruz
TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Hedeflerimize adım, adım ilerliyoruz
Milletvekili Tutdere Şenyaşar ailesinin feryadını meclis kürsüsünden haykırdı
Milletvekili Tutdere Şenyaşar ailesinin feryadını meclis kürsüsünden haykırdı
Milletvekili Tutdere’nin Sorularına Sağlık Bakanlığı’ndan Cevap Geldi
Milletvekili Tutdere’nin Sorularına Sağlık Bakanlığı’ndan Cevap Geldi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim