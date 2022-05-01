CHP’li Bozat’tan Ramazan Bayram mesajı

Bozat,"Millet olarak karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının geliştirilmesine, her türlü kırgınlıkların ve dargınlıkların sona erdirilmesine vesile olan Ramazan Bayramına ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.

Ramazan Bayramının güzel ülkemizin huzur, güven, birlik ve mutluluğuna, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına; milletimiz için dostluk, kardeşlik, karşılıklı dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının pekiştirilmesine; tüm insanlığın özlediği barışa, huzura, kardeşliğe vesile olmasını diler,

Adıyamanlı vatandaşlarımızın ve her kademede görevli mesai arkadaşlarımın sağlık, mutluluk ve esenlikler içerisinde güzel bir bayram geçirmesini temenni eder; hepimizin Ramazan Bayramını kutlar, saygılar sunarım"dedi.