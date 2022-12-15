CHP’li Bozat’tan İmamoğlu’na destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sonuçlandı.

İmamoğlu'nun indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.

İmamoğlu’nun tutuklanma kararına itiraz ederek yanındayız diyenlerden birisi de CHP Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Avukat Mehmet Levent Bozat, halkın İmamoğlu’na verdiği yetkiyi sarayın alamayacağına vurgu yaparak “doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. Verilen karar siyasi bir karardır. Halkın iradesi bir kez daha yok sayılmıştır. Sayın İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ile halkın özgür iradesi ile seçtiği bir başkan görevinden alınmak istenmektedir. Seçim ile kazanamadıklarını hukuku ellerine alarak kazanmaya çalışan AKP hükümeti, istediklerini elde edemeyeceklerdir. Halk Sayın İmamoğlu’nun yanında olmaya devam edecektir. Bizlerde halkın iradesinin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA