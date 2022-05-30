CHP’li Bozat’tan dezenformasyon yasasına tepki

Yasanın gazetecilerin ve meslek örgütlerinin görüşleri alınmadan Meclise sunulduğuna işaret eden Bozat, "sansür olarak yorumladığı kanun teklifini şu sözlerle eleştirdi.

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı kanun teklifi TBMM'ye sunulduğunu hatırlataan Bozat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uzun zamandır muhalif basını çeşitli yöntemlerle baskı altına alan iktidar, seçime giderken, sosyal medyayı da kontrol altına almayı hedefliyor. Halkın haber alma hakkını kısıtlayan her türlü sansürü reddediyoruz. İletişim özgürlüğü, ülkemizde insanca yaşamanın, saydam bir yönetime kavuşmanın ve demokratik sistemin temel koşuludur.

Yazılı ve görsel basını demokrasinin vazgeçilmez kurumlarıdır. Medya her türlü baskı ve engellemeden uzak, özgür ve tarafsız bir biçimde faaliyet gösterebilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında; bilgi edinme özgürlüğü güvence altına alınacaktır."