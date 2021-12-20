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CHP’li Bozat'tan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Hukuk Sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Levent Bozat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i ziyaret etti.

20 Aralık 2021 Pazartesi 14:57
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CHP’li Bozat'tan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Hukuk Sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Levent Bozat, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile Ankara’da CHP merkezinde bir araya geldi.
Ziyarette ülkenin içinden geçtiği durum ele alınırken açıklamada bulunan Bozat,"Genel Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda meslektaşım olan Muharrem Erkek ile genel merkezimizde bir araya geldik. Ülkemizin içinden geçtiği durumu konuşarak, karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk. Öte yandan Adıyaman’ımızın da sorunlarını ve isteklerini bu vesileyle kendilerine aktardığımız oldukça verimli bir görüşme oldu."dedi.
Erkek ise ziyaretinden ötürü CHP'li Levent Bozat'a teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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