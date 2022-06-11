CHP’li Bozat’tan avukata müdahaleye kınama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Hukuk ve Seçim İşleri İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Levent Bozat, açıklamasında Şanlıurfa Müftülüğünün 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimleri' etkinliğinde eğitim veren Av. Cemile Didem Karaboğa’na, katılımcılardan biri tarafından etek boyu ve anlattıkları nedeniyle yapılan sözlü saldırıyı kınadı.

Olayı kınayan Bozat,"Son günlerde konser ve festivallerin yasaklanması ile başlayan özel yaşama müdahale; Şanlıurfa’dan bir kadın meslektaşımızın kıyafetine müdahale ile kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi amacıyla düzenlenen bir eğitim seminerinde; toplumsal bir yara olan sorunla ilgilenmek yerine, bir kadının etek boyuna müdahale edilmiştir. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Kadını toplumsal yaşamdan koparmayı hedefleyen bu anlayışa karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.