CHP'li Bozat'tan 23 Nisan mesajı

Çocukların yarının geleceği olduğunu belirten Bozat;" Milli iradenin resmen hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk gün ki heyecanıyla kutladığımızı belirtmek isterim. Milletin egemenliğini koruyacak olan meclisimizin açılışı, meclisin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri en büyük hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle milli iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, bugünlere gelmemizi sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canı pahasına vatanımıza hizmet etmiş olan bütün ecdadımızı saygıyla yad ediyor, minnetlerimi sunuyorum."şeklinde konuştu.