CHP’li Bozat: Tütün üreticilerinin gergin bekleyişi sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün üretim ve ticareti yapanlara getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021 yerine 1 Ocak 2022 tarihine uzatılmıştı. Cezanın yürürlüğe girmesine bir haftadan kısa bir süre kaldı. Yasa, belgesiz tütün satanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

“Üreticinin emeği hiç olacak”

CHP’lİ Bozat, zamanı daralan tütün üreticilerinin gergin bekleyişinin sürdüğünü öne sürerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yerli tütün üreticilerimiz kendilerinin, çocuklarının, ailelerinin geçimini sağlamak için tek geçim kaynağı ve alın terleri olan tütünü üretip satıyorlar. Ancak şimdi tütünün sarılıp satılmasına karşı çıkarılan ve kooperatifleşme ile ilgili yasa, üreticileri zor duruma düşürüyor. Tütün üreticileri kişi başına 5-700 metrekare arazi düştüğünü ve kooperatifin kurulduğu taktirde yetmeyeceğini, dışarıya bağımlı olacaklarını söylüyor. Ekinlerin az olduğundan şikâyetçi olan üreticimiz sarma tütünün yasaklanması halinde tütünün maddi değerinin düşeceğini ve emeklerinin hiç olacağını bas bas bağırıyor."

“Yerli üreticinin yanında durmamız gerekiyor”

Tütün üreticilerin serbest piyasa şeklinde satmak istediklerini belirten Bozat, “Tütün üreticilerinin isteği belli. Ne erteleme istediler ne kooperatif. Ancak gelinen noktada vakit daralıyor. Tütün üreticilerinde gergin bir bekleyiş hakim. Tek istekleri diğer tarım ürünleri gibi serbest piyasaya uygun biçimde tütünü serbestçe satmak. O nedenle bu yasadan ziyade yerli üreticiyi teşvik edecek ve destekleyecek yasalarla tütün üreticilerinin yanında durmamız, ona göre adımlar atılmasının elzem olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: PHA