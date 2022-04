CHP'li Bozat: Tüm sorunların ana nedeni adaletsizlik ve hukuksuzluk

“Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamının sebebi AK Parti’dir”

Ülkedeki ekonomik kriz ve devlet kurumlarına duyulan güven ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Adıyaman İl Hukuk Sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Levent Bozat,"Memleket, cumhuriyetimizin 100. yılına tanık olmamıza az bir süre kala bir seçim atmosferine girmiş vaziyette. Bu atmosfer ise ne yazık ki iktidar eliyle bulandırılmak isteniyor. Çünkü son 20 yılda ülkenin her kurum ve kuruluşu problemlidir. Adaletten, hukuktan, liyakatten uzak ve yoksun AK Parti kadroları memleketten ziyade kendilerini ve çevresindeki yandaşları düşünmekte desteklemektedirler sıra halka asla gelmemiştir. Bu da ülkenin bugün içinde bulunduğu kriz ortamını çok iyi açıklamaktadır. Bu krizin sebebi de adı da AK Parti’dir." Şeklinde konuştu.

"Enflasyon her geçen zaman rekor kırmaktadır"

İnsanlar en temel gıda ürünlerini dahi alamayacak hale geldiğini belirten Bozat,"Bir ülkenin itibarı olan para birimi, AK Parti'nin tuhaf ekonomik programları eliyle pul edilmiştir. Enflasyon her geçen zaman rekor kırmaktadır. İnsanlar en temel gıda ürünlerini dahi alamayacak hale gelmiş, işsizler ordusu devasa boyuta ulaşmıştır. Hal böyleyken AK Parti yandaşı gruplar servetine servet katmaya devam etmiştir."dedi.

Bugün yaşanılanlar ne varsa hepsinin temelinde adaletsizlik ve hukuksuzluk olduğunu ileri süren Bozat,"Ülkenin bu hale gelmesinin nedeni elbette AK Parti’dir. Ancak var olan sorunun adı aslında ekonomik krizden ziyade adaletsizlik ve hukuksuzluk krizidir. Bugün yaşadığımız ne varsa hepsinin temelinde de bu yatmaktadır: adalet ve hukuktan yoksunluk. Çünkü bir ülkede adalet ve hukuk yoksa, yok sayılırsa ne milletin ne yerli ne de yabancı yatırımcının o ülkeye güveni kalmaz. Bu da bugün yaşadığımız ekonomik krizi ortaya çıkarır. Yapılması gereken de bellidir. Cumhuriyetin 100. yılını, yüz yıllık birikimle omuzlamak ve öze dönüş için sandıkta, gereken cevabı vererek normalleşmeye geçişi sağlayacak ilk adımı atmaktır. AK Parti sandıkta 20 yılda yaptıklarının bedelini ağır biçimde ödeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi yoktur. Halk, yaşadığı ekonomik krizin, adaletsizliğin, işsizliğin, torpilin bedelini, bunun müsebbibi olan partiye ödetecektir"