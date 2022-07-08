CHP’li Bozat'tan Kurban Bayramı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Hukuk ve Seçim İşleri İl Başkan Yardımcısı Mehmet Levent Bozat, Bayramların dini ve milli duyguların perçinlendiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, milletleri var eden milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği önemli günler olduğunu söyledi.

Bozat açıklamasının devamında, "Adıyaman halkı için, milletimiz ve ülkemiz için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm hemşerilerimin ve İslam Âlemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum."dedi.

Kaynak: PHA