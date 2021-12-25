CHP’li Bozat, Merkez Bankasının 'Mevduat' uygulamasını değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı ve vade sonunda kur farkının ödenmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan CHP Adıyaman İl Hukuk Sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Levent Bozat, AK Parti iktidarının faiz açıklamaları, Merkez Bankası’nın faizi düşürmesi ve atılan son adımlarla birlikte döviz kurunda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

"Vatandaş kara kara düşünmeye devam edecek"

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen tüketici kredi faizlerinde düşüş yaşanmaması dikkat çeken Bozat,"İktidar, günü kurtarmanın can havliyle attığı adımlarla deyim yerindeyse bulanık suda yüzüyor. Türk halkı ise istikrarsızlık nedeniyle önünü göremiyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen tüketici kredi faizlerinde düşüş yaşanmaması dikkat çekiyor. Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimlerinin ardından banka kredi faiz oranlarının düşmesi beklendi. Ancak vatandaş umduğunu bulamadı. Konut kredisi faiz oranlarında ve ticari kredi faizlerinde çok az gerileme yaşansa da taşıt kredileri ve ihtiyaç kredilerinde halkın yararına olacak bir faiz indirimi yaşanmadı. Bankaların düşük faizle mevduat toplayıp taşıt kredileri ve ihtiyaç kredilerinde yüksek faiz vermesi ticarette tıkanmaya yol açtığı gibi vatandaşın da kara kara düşünmeye devam etmesini sürdürmeye yol açacaktır."şeklinde konuştu.

"Asıl mesele vatandaşın cebindekinin azalmasına engel olmaktır"

Dövizde yaşanan düşüşte vatandaşın cebindekinin azalmasına engel olmadığını aktaran Bozat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öte yandan iktidarın attığı adım, Merkez Bankası’nın uygulamasının alt yapısında da ciddi sorun vardır. Bütçe eksideyken bu şekilde bir girişimde bulunmak iktidarın halkı değil, kendi koltuğunu geçici bir süre olarak korumaktan başka işe yaramayacaktır. Çünkü şu an döviz kurunda ateş dinse de bütün tüketim mallarında, akaryakıtta artış sürmektedir. Vatandaşın dövizde gördüğü düşüş, cebindekinin azalmasına engel olamamıştır. Asıl mesele de budur."