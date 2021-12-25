banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 2
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,891.28
ALTIN
638.46
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44

CHP’li Bozat, Merkez Bankasının 'Mevduat' uygulamasını değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Hukuk Sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Levent Bozat, Merkez Bankası’nın 'Kur Korumalı TL Mevduatı' uygulama talimatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

25 Aralık 2021 Cumartesi 23:41
3 Okunma
CHP’li Bozat, Merkez Bankasının 'Mevduat' uygulamasını değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı ve vade sonunda kur farkının ödenmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan CHP Adıyaman İl Hukuk Sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Levent Bozat, AK Parti iktidarının faiz açıklamaları, Merkez Bankası’nın faizi düşürmesi ve atılan son adımlarla birlikte döviz kurunda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.
"Vatandaş kara kara düşünmeye devam edecek"
Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen tüketici kredi faizlerinde düşüş yaşanmaması dikkat çeken Bozat,"İktidar, günü kurtarmanın can havliyle attığı adımlarla deyim yerindeyse bulanık suda yüzüyor. Türk halkı ise istikrarsızlık nedeniyle önünü göremiyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen tüketici kredi faizlerinde düşüş yaşanmaması dikkat çekiyor. Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimlerinin ardından banka kredi faiz oranlarının düşmesi beklendi. Ancak vatandaş umduğunu bulamadı. Konut kredisi faiz oranlarında ve ticari kredi faizlerinde çok az gerileme yaşansa da taşıt kredileri ve ihtiyaç kredilerinde halkın yararına olacak bir faiz indirimi yaşanmadı. Bankaların düşük faizle mevduat toplayıp taşıt kredileri ve ihtiyaç kredilerinde yüksek faiz vermesi ticarette tıkanmaya yol açtığı gibi vatandaşın da kara kara düşünmeye devam etmesini sürdürmeye yol açacaktır."şeklinde konuştu.
"Asıl mesele vatandaşın cebindekinin azalmasına engel olmaktır"
Dövizde yaşanan düşüşte vatandaşın cebindekinin azalmasına engel olmadığını aktaran Bozat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Öte yandan iktidarın attığı adım, Merkez Bankası’nın uygulamasının alt yapısında da ciddi sorun vardır. Bütçe eksideyken bu şekilde bir girişimde bulunmak iktidarın halkı değil, kendi koltuğunu geçici bir süre olarak korumaktan başka işe yaramayacaktır. Çünkü şu an döviz kurunda ateş dinse de bütün tüketim mallarında, akaryakıtta artış sürmektedir. Vatandaşın dövizde gördüğü düşüş, cebindekinin azalmasına engel olamamıştır. Asıl mesele de budur."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genel Başkan Erbakan: Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz - Videolu Haber
Genel Başkan Erbakan: Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz - Videolu Haber
CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti
CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti
Boynukara, Siyasal iklimi zehirleyen dinamikleri ele aldı
Boynukara, Siyasal iklimi zehirleyen dinamikleri ele aldı
Başkan Aydın: Adıyaman için bakanlıkların kapılarını aşındırıyoruz
Başkan Aydın: Adıyaman için bakanlıkların kapılarını aşındırıyoruz
AK Partili Dağtekin: Finans merkezi Londra bile bu hamleleri şaşkınlıkla izledi
AK Partili Dağtekin: Finans merkezi Londra bile bu hamleleri şaşkınlıkla izledi
Başkan Aydın: İlimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
Başkan Aydın: İlimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Tütüne hapis konusunda AK Parti ve MHP yine şaşırtmadı - Videolu Haber
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Tütüne hapis konusunda AK Parti ve MHP yine şaşırtmadı - Videolu Haber
CHP’li Bozat'tan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e ziyaret
CHP’li Bozat'tan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e ziyaret
Adıyaman’ın adı İstanbul’dan yankılandı
Adıyaman’ın adı İstanbul’dan yankılandı
CHP'li Buluş: Türkiye yoksullukta en üst seviyelere çıkarılmıştır
CHP'li Buluş: Türkiye yoksullukta en üst seviyelere çıkarılmıştır
Ulubey, Adıyaman'da yaşanan intihar vakaların araştırılmasını istedi
Ulubey, Adıyaman'da yaşanan intihar vakaların araştırılmasını istedi
Milletvekili Toprak: Adıyaman birçok güzelliğiyle ilgi odağı olacaktır
Milletvekili Toprak: Adıyaman birçok güzelliğiyle ilgi odağı olacaktır
Başkan Aydın'dan Akıncılar Beldesine doğalgaz müjdesi
Başkan Aydın'dan Akıncılar Beldesine doğalgaz müjdesi
Bakanlık’ta gündem 'Adıyaman'
Bakanlık’ta gündem 'Adıyaman'
Milletvekili Tutdere: Ekonomik kriz Adıyaman’daki intihar vakalarında büyük artışa neden oldu
Milletvekili Tutdere: Ekonomik kriz Adıyaman’daki intihar vakalarında büyük artışa neden oldu
'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' toplantısı yapıldı
'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' toplantısı yapıldı
Boynukara: Siyasette kadro değişimi ve süreklilik denklemini kurmak kolay değil
Boynukara: Siyasette kadro değişimi ve süreklilik denklemini kurmak kolay değil
TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Hedeflerimize adım, adım ilerliyoruz
TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Hedeflerimize adım, adım ilerliyoruz
Milletvekili Tutdere Şenyaşar ailesinin feryadını meclis kürsüsünden haykırdı
Milletvekili Tutdere Şenyaşar ailesinin feryadını meclis kürsüsünden haykırdı
Milletvekili Tutdere’nin Sorularına Sağlık Bakanlığı’ndan Cevap Geldi
Milletvekili Tutdere’nin Sorularına Sağlık Bakanlığı’ndan Cevap Geldi
CHP'li Binzet: 40 günde 6 tanesi çok genç olmak üzere 9 ölümlü intihar vakası gerçekleşti - Videolu Haber
CHP'li Binzet: 40 günde 6 tanesi çok genç olmak üzere 9 ölümlü intihar vakası gerçekleşti - Videolu Haber
CHP'lilerden '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' açıklaması - Videolu Haber
CHP'lilerden '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' açıklaması - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Temel ihtiyacımızı bile alamıyoruz
CHP'li Binzet: Temel ihtiyacımızı bile alamıyoruz
Milletvekili Tutdere: Bütçede ekmek yok, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Milletvekili Tutdere: Bütçede ekmek yok, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
AK Partili gençlerden, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Partili gençlerden, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Belediye meclis grup toplantısı gerçekleştirildi
AK Parti Belediye meclis grup toplantısı gerçekleştirildi
HDP Kahta İlçe Eş Başkanlığına Sadık Dede ve Gülistan Konuk seçildi
HDP Kahta İlçe Eş Başkanlığına Sadık Dede ve Gülistan Konuk seçildi
CHP'li Yavuz'dan 5 Aralık açıklaması
CHP'li Yavuz'dan 5 Aralık açıklaması
CHP’li Binzet: Halkın isyanı meydanlarda
CHP’li Binzet: Halkın isyanı meydanlarda
Bozkurt: Engellilere hizmet inancımızın gereğidir
Bozkurt: Engellilere hizmet inancımızın gereğidir

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim