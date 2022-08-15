CHP'li Bozat Hacı Bektaş-I Veli'yi andı

Bozat,"O, Horasan'dan Anadolu’ya gelip, Anadolu'dan dünyaya yayılan bir sevgi ve hoşgörü ışığı idi. İnanıyorum ki, asırlar önce gönüllerimizde ve zihinlerimizde yaktığı ışık, dün ve bugün olduğu gibi yarın da tüm insanlığı aydınlatmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751'inci yıl dönümü anma etkinliklerinin, barış kardeşlik ve hoşgörü çerçevesinde birlik ve beraberliğimize güç katmasını diliyorum " ifadelerine yer verdi.