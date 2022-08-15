Bozat,"O, Horasan'dan Anadolu’ya gelip, Anadolu'dan dünyaya yayılan bir sevgi ve hoşgörü ışığı idi. İnanıyorum ki, asırlar önce gönüllerimizde ve zihinlerimizde yaktığı ışık, dün ve bugün olduğu gibi yarın da tüm insanlığı aydınlatmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751'inci yıl dönümü anma etkinliklerinin, barış kardeşlik ve hoşgörü çerçevesinde birlik ve beraberliğimize güç katmasını diliyorum " ifadelerine yer verdi.Kaynak: PHA
CHP'li Bozat Hacı Bektaş-I Veli'yi andı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Hukuk ve Seçim İşleri İl Başkan Yardımcısı Av. Levent Bozat, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ölümünün 751.yılı dolayısı ile mesaj yayınladı.
15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:37
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