CHP'li Bozat: Cari açık kapatılamaz halde

"Yancılarını düşünmesin halkı düşünsün"

İktidarın yanlış politikalara son vermesi gerektiğini belirten CHP'li Bozat,"Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyar 336 milyon ABD doları artarak 7 milyar 112 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 20 milyar 223 milyon ABD doları oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6 milyar 425 milyon ABD doları artarak 8 milyar 333 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 251 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 1 milyar 487 milyon ABD doları fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 975 milyon ABD doları artarak 1 milyar 631 milyon ABD dolarına yükseldi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 891 milyon ABD doları artarak 1 milyar 494 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Merkez Bankası rezervlerini hadsizce harcayan iktidar verilerden de görüldüğü üzere ekonomiyi gün geçtikçe zora sokuyor. Cari açık kapatılamaz duruma geldi."şeklinde konuştu

"İktidar bir an önce bu istikrarsız politikalara son vermeli"

Ülkenin kaosa sürüklendiğini ileri süren Bozat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarım ülkesi olan ülkemiz üretemiyor, sanayi fatura zamlarından dolayı işlevsiz hale getiriliyor. Ülke resmen kaosa sürükleniyor. Hem üretemiyor hem de tüketemiyor. İktidar bir an önce bu istikrarsız politikalara son vermeli. Bizleri de dinlemeli, Kendi yancılarını ,rant peşinde koşanları değil de halkı, esnafı, emekçiyi, işçiyi düşünmeli."