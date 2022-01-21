CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Adıyaman ve Bölgemiz için mücbir sebep ilan etmesi zorunlu"

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Güneydoğu Anadolu’da kar yağış uyarısının ardından başlayan yağışla birlikte kentte işyerlerini 3 gündür açmadığını ve faaliyetlerinin durduğunu öner süren CHP Adıyaman İl Hukuk Sorumlusu İl Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Levent Bozat,"Organize Sanayi aksamış mağduriyet büyük, insanlar köyde oturuyor yollar kapalı fabrikada çalışıyor işe gidemiyor. Vergi mükellefleri ayın 26'sında KDV-muhtasar ödemesi yapacak ayın 31 inde SGK ve vergi yapılandırma ödemeleri var. Nakliyatçı ve Taşımacılar perişan. Hazine ve Maliye Bakanlığı Adıyaman ve Bölgemiz için mücbir sebep ilan etmesi zorunlu hale gelmiştir."dedi.

"Yetkili kurumlar gerekeni yapmalı"

Vergi mükelleflerinin ödevlerinin süresinin uzatılması gerektiğini belirten Bozat,"Mücbir sebepler 213 sayılı VUK'nun 13. maddesinde düzenlenen ve mükelleflere belli özel durumların varlığı halinde sürelerin işlemesini durduran nedenlerdir. Doğal afetler sonucu ilan edilen bölgedeki vergi mükelleflerinin ödevlerini yerine getirme sürelerini durduran ve ileri bir tarihe atan uygulamadır. Esnaf ve Ticaret Odaları bu konuda talepte bulunmalı yetkili kurumlar gerekeni yapmalıdır. Acilen bu destek sağlanmalıdır. Adıyaman bu kadar sahipsiz değildir."şeklinde konuştu.